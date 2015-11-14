Додано: Чет 15 бер, 2018 11:23

"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.

Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.