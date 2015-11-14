Додано: Чет 15 бер, 2018 12:22

Вчера на топике про аренду появилась инфа, котороя даёт основание говорить что инвестирование в "воздух" на первых полах вовсе не ткое радужное занятие как яго на форуме рисуют эксперты-брехунцы разных разливов.

Имееется - влошение в воздух "весной" 2014 ориентировочно 45 куе за 1к 47 м2 . Ориентировочно пусть ремонт и обстановка обошлась 10 куе.

Было заявлено что недавно произошла первая сдача за 12 тыс. грн.

Надолго залетевшему ленрорду заработавшему за 4 года 12 тыс. грн удалось найти лошка на аренду своей прелесЦ вряд ли удастся.

Пока даже о 7% годовых о которых тут регулярно свистят загонщики аленей в бетон первички с целью инвестиций речь не идёт.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.