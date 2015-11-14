Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Ээээ, Вы просто не поняли сложность ситуации в которой оказались. Ваша поднятая цена на треху все еще гораздо ниже рыночной. Все думают, что фейк или проблемная квартира. Накиньте котлету сверху - сразу телефон оборвут
Спасибо. А то не хотелось бы "семейный совет" терять десяточку:) Пересични не меценаты:) типа сами знаете кто:)
Еще совет Вы же опытный человек и знаете, у кого в нашей стране крутится основная масса денег. Хватит юзать инет и доски риелтеров. Делайте все по старинке, но с учетом платежеспособного спроса. Отксерьте на работе(без разорительных расходов на бумагу и чернила) пачку листов формата А4(или А3 - он, говорят знающие люди, намного эффективнее) с объявами на продажу "прелести" и смело идите расклеивать. Кто у нас самые богатые? Воооот! Смело идите в Раду и Кабмин, чтобы на каждой двери был пришпандерен Ваш прайс, ценник ставьте соответствующий, там смотрят с уважением только на цифры с 5-6 нулями. Дальше Вас ждут суды, налоговая, таможня и прокуратуры. Там ребята попроще - им не зазорно и за 70 куе прикупить хату для любовницы. Киевраду не забудьте, народец тамошний тоже далек от адекватного понимания цены денег, так что за меньшее, чем прокурорским, выставлять там "прелесть" не комильфо. Действуйте! Чтобы денежных клиентов Ваши объявы преследовали буквально везде. Можно еще им на лексусы клеить или на мерседесы охраны, на видеокамеры в Конче Заспе. Главное - творческий подход и неотдираемый клей. Ну Вы поняли...
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 бер, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Вчера на топике про аренду появилась инфа, котороя даёт основание говорить что инвестирование в "воздух" на первых полах вовсе не ткое радужное занятие как яго на форуме рисуют эксперты-брехунцы разных разливов. Имееется - влошение в воздух "весной" 2014 ориентировочно 45 куе за 1к 47 м2 . Ориентировочно пусть ремонт и обстановка обошлась 10 куе. Было заявлено что недавно произошла первая сдача за 12 тыс. грн. Надолго залетевшему ленрорду заработавшему за 4 года 12 тыс. грн удалось найти лошка на аренду своей прелесЦ вряд ли удастся. Пока даже о 7% годовых о которых тут регулярно свистят загонщики аленей в бетон первички с целью инвестиций речь не идёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Вчера на топике про аренду появилась инфа, котороя даёт основание говорить что инвестирование в "воздух" на первых полах вовсе не ткое радужное занятие как яго на форуме рисуют эксперты-брехунцы разных разливов. Имееется - влошение в воздух "весной" 2014 ориентировочно 45 куе за 1к 47 м2 . Ориентировочно пусть ремонт и обстановка обошлась 10 куе. Было заявлено что недавно произошла первая сдача за 12 тыс. грн. Надолго залетевшему ленрорду заработавшему за 4 года 12 тыс. грн удалось найти лошка на аренду своей прелесЦ вряд ли удастся. Пока даже о 7% годовых о которых тут регулярно свистят загонщики аленей в бетон первички с целью инвестиций речь не идёт.
я от прикинув тенденцію оренди з 2005 року... на власному досвіді... наразі вона що далі, то все дешевше. 2009 - кімната у приватному секторі у Львові 80уе 2010..2013 - кімната у Ірпені 100..120 у.е., різні були варіанти, останній 800 грн. при ПА8 2014 - кімната з холодильником біля м.Харківська 75у.е. 2018 - кімната в Ірпені 60.у.е. (1500 грн.)
Ще одна тенденція, останній час оренда завжди в гривнях, а не у валюті, як це було до 2010 року.
Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422. Хоча ні, якщо ціна нерухомості в доларах США падає швидше чим оренда в тих же доларах США, то "доходність оренди росте".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 15 бер, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав: Ще одна тенденція, останній час оренда завжди в гривнях, а не у валюті, як це було до 2010 року.
Просто народ поверил в гривну, как говорит НБУ. Да-да!
Думаю, що з оренда в гривні щоб уникати подвійної конвертації. Дохід лендлордів іде на сральнік і валер"янку, а не для накопичення інвестицій. Нерухомість то 10й рік падає в у.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:тенденцію оренди з 2005 року... на власному досвіді... наразі вона що далі, то все дешевше.
Нічого дивного!
Народ вимирає або їде звідси геть. "Неохрущів" клепають щорічно по 100 000 штук. Попит падає. І інвестиції в КРЖН нині є нивигідними.
Кстати, на днях смотрел интересный обзор по Львову. Там просто рекорды идут по строительству жилья, но по новым котлованам уже сейчас видно, что через 2-3 года объемы сданных квадратов резко упадут. Причина - падение спроса
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Ээээ, Вы просто не поняли сложность ситуации в которой оказались. Ваша поднятая цена на треху все еще гораздо ниже рыночной. Все думают, что фейк или проблемная квартира. Накиньте котлету сверху - сразу телефон оборвут
Тут два варианта. Или семейный совет знает буквы но не может прочитать слова, или семейный совет слушает сказки Захара, а не достоверное и правильное мое мнение. Трехкомнатной Шлак в развалинах Жк вифлиемскай - СЛИВАТЬ ЗА ТЕ ДЕНЬГИ ЧТО ДАЮТ.
Шлаководы. Задумайтесь. Аркада, за время экспозиции Захаром шлака, продала сотни квартир, при цене в 750 кгрн на этапе готовности - воздух от выхлопа бульдозера снимающего грунт. А Захар не может за эти же деньги продать теплый, уютный, проверенный десятилетиями трехкомнатной хрущик с бронедверью и библиотекой.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 15 бер, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
flyman написав:Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422.
За 5 років вона впала в 2 рази в доларах.
В мене приблизно така цифра і виходить.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Ээээ, Вы просто не поняли сложность ситуации в которой оказались. Ваша поднятая цена на треху все еще гораздо ниже рыночной. Все думают, что фейк или проблемная квартира. Накиньте котлету сверху - сразу телефон оборвут
Тут два варианта. Или семейный совет знает буквы но не может прочитать слова, или семейный совет слушает сказки Захара, а не достоверное и правильное мое мнение. Трехкомнатной Шлак в развалинах Жк вифлиемскай - СЛИВАТЬ ЗА ТЕ ДЕНЬГИ ЧТО ДАЮТ.
Шлаководы. Задумайтесь. Аркада, за время экспозиции Захаром шлака, продала сотни квартир, при цене в 750 кгрн на этапе готовности - воздух от выхлопа бульдозера снимающего грунт. А Захар не может за эти же деньги продать теплый, уютный, проверенный десятилетиями трехкомнатной хрущик с бронедверью и библиотекой.
Просто сила маркетингу та реклами. Шкода тих людей що не неї ведуться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.