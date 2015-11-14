Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422.
За 5 років вона впала в 2 рази в доларах.
В мене приблизно така цифра і виходить.
А що наші рожевоокулярники???? Чому мовчать???? Де казки про оренду квартир за 1000-2000 дол в центрі та біля нього, розповіді про евроремонти за 1000 дол/м2, які дають "надприбутки"? Про парковщиків і кур,єрів, які "можуть купити" 2к квартиру біля метро за 3 роки роботи????
Востаннє редагувалось Frant в Чет 15 бер, 2018 13:19, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:А що наші рожевоокулярники???? Чому мовчать????
Всім штидно
Штидно не коли видно, а коли нема що показати. А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.