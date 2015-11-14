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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:10
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422.
За 5 років вона впала в 2 рази в доларах.
В мене приблизно така цифра і виходить.
А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать????
Де казки про оренду квартир за 1000-2000 дол в центрі та біля нього,
розповіді про евроремонти за 1000 дол/м2, які дають "надприбутки"?
Про парковщиків і кур,єрів, які "можуть купити" 2к квартиру біля метро за 3 роки роботи????
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 15 бер, 2018 13:19, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14
Frant написав:
А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать????
Всім штидно
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:44
galadriel написав: Frant написав:
А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать????
Всім штидно
Штидно не коли видно, а коли нема що показати.
А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:46
flyman написав: galadriel написав: Frant написав:
А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать????
Всім штидно
Штидно не коли видно, а коли нема що показати.
А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися
Нехай орли підтвердять свої фейки інтернет-першоджерелами про "потужну тіньофу ікономіку", "кваліфікованих прибиральниць", "дипломованих електриків" та іншу беліберду, яка існує лише в їхніх головах.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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