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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 579580581582

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:10

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422.

За 5 років вона впала в 2 рази в доларах.

В мене приблизно така цифра і виходить.


А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать???? :lol:
Де казки про оренду квартир за 1000-2000 дол в центрі та біля нього,
розповіді про евроремонти за 1000 дол/м2, які дають "надприбутки"? :mrgreen:
Про парковщиків і кур,єрів, які "можуть купити" 2к квартиру біля метро за 3 роки роботи???? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 15 бер, 2018 13:19, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14

  Frant написав:А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать???? :lol:


Всім штидно :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:44

  galadriel написав:
  Frant написав:А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать???? :lol:


Всім штидно :D

Штидно не коли видно, а коли нема що показати.
А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:46

  flyman написав:
  galadriel написав:
  Frant написав:А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать???? :lol:


Всім штидно :D

Штидно не коли видно, а коли нема що показати.
А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися

Нехай орли підтвердять свої фейки інтернет-першоджерелами про "потужну тіньофу ікономіку", "кваліфікованих прибиральниць", "дипломованих електриків" та іншу беліберду, яка існує лише в їхніх головах.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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