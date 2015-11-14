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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 580581582583>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:14

  Frant написав:А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать???? :lol:


Всім штидно :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:44

  galadriel написав:
  Frant написав:А що наші рожевоокулярники????
Чому мовчать???? :lol:


Всім штидно :D

Штидно не коли видно, а коли нема що показати.
А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И я сцанной тряпкой погоняю рожевоокулярников, с вашего позволения...

Безработица в Украине растет.
https://korrespondent.net/business/econ ... yne-rastet
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:53

  Чукча2 написав:И я сцанной тряпкой погоняю рожевоокулярников, с вашего позволения...

Безработица в Украине растет.
https://korrespondent.net/business/econ ... yne-rastet

Полтора процента, епт... Штаты рыдают от зависти
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:09

  kingkongovets написав:цены реальных сделок еще кого то интересуют, или все поглощены обсуждением технологий, материалов и терминов ремонтов?

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Цены - класс! Особенно порадовала 1к 50 м на Бендукидзе за 120 к дол. Ох же и удачненько я вложился 3 года назад))) Хотел прикупить тогда еще метров 60 там для спекуляции, но свободных денег тогда не оказалось((
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:16

  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Захар, вы тут Vlad-ом всех пугаете, как детей - Бабаем.
Но я ни Бабая никогда не видел, ни того, что Vlad писал о дорожае 3К хруща в за..жо..зеркалье.
П.С. про дорожай 1К - видел.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Полтора процента, епт..


Тут сам вектор важен...
Народ едет по Польшам...по логике, должен быть дефицит рабочих рук...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:24

  Frant написав:
  flyman написав:Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422.

За 5 років вона впала в 2 рази в доларах.

На сегодняшний день меньше - от 30 до максимум 40%.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:27

Безработица и то что едут на зароботки это верно, но тут есть и другая сторона медали

Заробитчане перечислили из Польши 100 миллиардов гривен в 2017 году

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцькмй.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен",- отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги",- добавил дипломат.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/03/15/634983/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:33

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Не бачу росту доходності оренди, яку малює Влад422.

За 5 років вона впала в 2 рази в доларах.

В мене приблизно така цифра і виходить.


А тепер серйозно.
Питання до flyman і до модераторів.
Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.

Якщо такого повідомлення нема - пропоную забанити флаймена і франта (та й захара заодно) за брехню на пару тижнів, щоб іншим наука була.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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