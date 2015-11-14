Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:А що наші рожевоокулярники???? Чому мовчать????
Всім штидно
Штидно не коли видно, а коли нема що показати. А ріст показати зараз нереально, дажє шаромиги із домік.нет попустилися
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:цены реальных сделок еще кого то интересуют, или все поглощены обсуждением технологий, материалов и терминов ремонтов?
Цены - класс! Особенно порадовала 1к 50 м на Бендукидзе за 120 к дол. Ох же и удачненько я вложился 3 года назад))) Хотел прикупить тогда еще метров 60 там для спекуляции, но свободных денег тогда не оказалось((
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Захар, вы тут Vlad-ом всех пугаете, как детей - Бабаем. Но я ни Бабая никогда не видел, ни того, что Vlad писал о дорожае 3К хруща в за..жо..зеркалье. П.С. про дорожай 1К - видел.
Безработица и то что едут на зароботки это верно, но тут есть и другая сторона медали
Заробитчане перечислили из Польши 100 миллиардов гривен в 2017 году
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцькмй.
"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен",- отметил дипломат.