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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:33
горячая вода уже появилась или пока по классике "а чукча в чуме ждет рассвета"...?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48
zahar_ написав:
"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.
Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?
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Vlad442
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:55
galadriel написав:
А тепер серйозно.
Питання до flyman і до модераторів.
Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.
Якщо такого повідомлення нема - пропоную забанити флаймена і франта (та й захара заодно) за брехню на пару тижнів, щоб іншим наука була.
Шукай сама, вчора чи позавчора Влад422 писав, що по його розрахункам його віртуальний актив в новобудові Аркади дає 7% у валюті і дохідність оренди росте і буде рости.
Я сьогодні зроби флешбек і подивися як же вона росте.
Ну з 2013 виросла із 800 грн до 1500 грн для кімнати в Ірпені.
Але курс змінився із ПА8 на ПА26,5.
Так що Галю, розслабся і отримуй задоволення від дорожаючої в гривні оренди.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:58
Vlad442 написав: zahar_ написав:
"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.
Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?
Какая треха на трое? Жк вифлиемскай. Теплый трехкомнатной хрущике. Ул Вифлиемская. На берегу жд ветки.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:03
Прохожий написав:
горячая вода уже появилась
Нема воды, в батькивской хате вчера мылся+покормили....
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Чукча2
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