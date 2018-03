Додано: Чет 15 бер, 2018 15:22

flyman написав: galadriel написав: А тепер серйозно.

Питання до flyman і до модераторів.

Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.



Шукай сама, вчора чи позавчора Влад422 писав, що по його розрахункам його віртуальний актив в новобудові Аркади дає 7% у валюті і дохідність оренди росте і буде рости.

Я сьогодні зроби флешбек і подивися як же вона росте.

Ну з 2013 виросла із 800 грн до 1500 грн для кімнати в Ірпені.

Але курс змінився із ПА8 на ПА26,5.

Очевидно, мова про цей пост:



Vlad442 написав: У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.

Де тут про ріст доходів від оренди?



Ну що, скуштували х.я?(с)



Взагалі дискусія йшла про те, що за останній рік оренда по новобудовам пішла вгору, причому конкретно. Хто не хоче це бачити - ну, його діло.



