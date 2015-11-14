Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.
Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?
galadriel написав:А тепер серйозно. Питання до flyman і до модераторів. Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.
Якщо такого повідомлення нема - пропоную забанити флаймена і франта (та й захара заодно) за брехню на пару тижнів, щоб іншим наука була.
Шукай сама, вчора чи позавчора Влад422 писав, що по його розрахункам його віртуальний актив в новобудові Аркади дає 7% у валюті і дохідність оренди росте і буде рости. Я сьогодні зроби флешбек і подивися як же вона росте. Ну з 2013 виросла із 800 грн до 1500 грн для кімнати в Ірпені. Але курс змінився із ПА8 на ПА26,5. Так що Галю, розслабся і отримуй задоволення від дорожаючої в гривні оренди.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.
Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?
Какая треха на трое? Жк вифлиемскай. Теплый трехкомнатной хрущике. Ул Вифлиемская. На берегу жд ветки.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
galadriel написав:А тепер серйозно. Питання до flyman і до модераторів. Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.
Якщо такого повідомлення нема - пропоную забанити флаймена і франта (та й захара заодно) за брехню на пару тижнів, щоб іншим наука була.
Шукай сама, вчора чи позавчора Влад422 писав, що по його розрахункам його віртуальний актив в новобудові Аркади дає 7% у валюті і дохідність оренди росте і буде рости. Я сьогодні зроби флешбек і подивися як же вона росте. Ну з 2013 виросла із 800 грн до 1500 грн для кімнати в Ірпені. Але курс змінився із ПА8 на ПА26,5. Так що Галю, розслабся і отримуй задоволення від дорожаючої в гривні оренди.
Очевидно, мова про цей пост:
Vlad442 написав:У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит. Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37. Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.
Де тут про ріст доходів від оренди?
Ну що, скуштували х.я?(с)
Взагалі дискусія йшла про те, що за останній рік оренда по новобудовам пішла вгору, причому конкретно. Хто не хоче це бачити - ну, його діло.
флаймен - вітаю, ти брехун
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ. Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.
Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?
Ох уж эти "эксперты" из Аркада - регулярно путаются. То кричат что благосостояние растёт - а нацбац пишет отчёте что украинцы всё больше и больше тратят денег накоплений, так как денег на выросшие цены не хватает. То трещат про буит дорожай, когда жилая недвижимость в Киеве стабильно дешевеет. Вот и сейчас запутался. Перепутал 1к на Милославской с 3к в ЖК Тампере. Тщательнее вам надо влад, тщательнее. Не забывайте также о наличии у мну гостинок: на Лесном и Борщаговке. Показываю "дулю" трибека знаете ли за её 1к в доме №3 в ЖК Вонючка с уже 9 мес. просрочкой после первого годового переноса на июль 2017. Напоминаю - по легенде мужик трибека писающий сидя прикупился несколькими 1к в домах №3 и №4 в ЖК Вонючка в августе 2016 и свистел после покупки что сентябре 2017 запустит квартирантов в свои инвестиционные квартиры.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 15 бер, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Прийшов спам примата "Житло в кредит: Первинний і вторинний ринок. Квартири та будинки."
Прістєгнітє рємні. #туземун (як пише аірмакс на криптовалютній темі) #cкуштувалих.я (як пише Галя)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Эх. Пост с плюсом с несли, где я галю ликоградскую критикую.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Согласно обоснования навеса, геос построил ричмонд "за свои". За два года продал 4 квартиры. Геос - монстр? Или теория ...ням?
По ЖК Ричмонд - когда дом реально ввели в эксплуатацию? Уже пришёл срок его заселения?
"Маэстро, маэстро - почему молчишь?" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.