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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:33

  Чукча2 написав:И я сцанной тряпкой погоняю рожевоокулярников, с вашего позволения...

Безработица в Украине растет.
https://korrespondent.net/business/econ ... yne-rastet

горячая вода уже появилась или пока по классике "а чукча в чуме ждет рассвета"...? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48

  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.

Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:55

  galadriel написав:А тепер серйозно.
Питання до flyman і до модераторів.
Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.

Якщо такого повідомлення нема - пропоную забанити флаймена і франта (та й захара заодно) за брехню на пару тижнів, щоб іншим наука була.

Шукай сама, вчора чи позавчора Влад422 писав, що по його розрахункам його віртуальний актив в новобудові Аркади дає 7% у валюті і дохідність оренди росте і буде рости.
Я сьогодні зроби флешбек і подивися як же вона росте.
Ну з 2013 виросла із 800 грн до 1500 грн для кімнати в Ірпені.
Але курс змінився із ПА8 на ПА26,5.
Так що Галю, розслабся і отримуй задоволення від дорожаючої в гривні оренди.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:58

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.

Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?

Какая треха на трое? Жк вифлиемскай. Теплый трехкомнатной хрущике. Ул Вифлиемская. На берегу жд ветки.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:горячая вода уже появилась


Нема воды, в батькивской хате вчера мылся+покормили....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:22

  flyman написав:
  galadriel написав:А тепер серйозно.
Питання до flyman і до модераторів.
Знайдіть, будь-ласка, таке повідомлення від Влада422.

Якщо такого повідомлення нема - пропоную забанити флаймена і франта (та й захара заодно) за брехню на пару тижнів, щоб іншим наука була.

Шукай сама, вчора чи позавчора Влад422 писав, що по його розрахункам його віртуальний актив в новобудові Аркади дає 7% у валюті і дохідність оренди росте і буде рости.
Я сьогодні зроби флешбек і подивися як же вона росте.
Ну з 2013 виросла із 800 грн до 1500 грн для кімнати в Ірпені.
Але курс змінився із ПА8 на ПА26,5.
Так що Галю, розслабся і отримуй задоволення від дорожаючої в гривні оренди.


Очевидно, мова про цей пост:

  Vlad442 написав:У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37. Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.


Де тут про ріст доходів від оренди?

Ну що, скуштували х.я?(с) :D

Взагалі дискусія йшла про те, що за останній рік оренда по новобудовам пішла вгору, причому конкретно. Хто не хоче це бачити - ну, його діло.

флаймен - вітаю, ти брехун :P
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:49

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Либо "семейный совет" ни во что не ставит мнение Захара, либо сам Захар прислушивается к мнению оппонентов (и действует в соответствии с ним) более, чем хочет показать.

Так как редко смотрю его посты из-за игнора, напомниет, какая причина попытки продать трешку на Трое? Неужели уговоры и аргументы Первого подействовали?

Ох уж эти "эксперты" из Аркада - регулярно путаются.
То кричат что благосостояние растёт - а нацбац пишет отчёте что украинцы всё больше и больше тратят денег накоплений, так как денег на выросшие цены не хватает.
То трещат про буит дорожай, когда жилая недвижимость в Киеве стабильно дешевеет.
Вот и сейчас запутался. Перепутал 1к на Милославской с 3к в ЖК Тампере.
Тщательнее вам надо влад, тщательнее.
Не забывайте также о наличии у мну гостинок: на Лесном и Борщаговке.
Показываю "дулю" трибека знаете ли за её 1к в доме №3 в ЖК Вонючка с уже 9 мес. просрочкой после первого годового переноса на июль 2017.
Напоминаю - по легенде мужик трибека писающий сидя прикупился несколькими 1к в домах №3 и №4 в ЖК Вонючка в августе 2016 и свистел после покупки что сентябре 2017 запустит квартирантов в свои инвестиционные квартиры.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 15 бер, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:06

спам примата "Житло в кредит» - престєгнітє рємні

Прийшов спам примата
"Житло в кредит: Первинний і вторинний ринок. Квартири та будинки."


Прістєгнітє рємні.
#туземун (як пише аірмакс на криптовалютній темі)
#cкуштувалих.я (як пише Галя)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:43

Эх. Пост с плюсом с несли, где я галю ликоградскую критикую.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:48

  zahar_ написав:
  Первый написав:Согласно обоснования навеса, геос построил ричмонд "за свои".
За два года продал 4 квартиры.
Геос - монстр? Или теория ...ням?


По ЖК Ричмонд - когда дом реально ввели в эксплуатацию? Уже пришёл срок его заселения?
Зображення

"Маэстро, маэстро - почему молчишь?" :wink: "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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