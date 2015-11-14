Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:44
Какие аналоги у Спорт Лайфа где кроме спорт зала есть ещё бассейн и сауна за чуть овер 400 грн в месяц?
У нас домочадцы босса с прошлого места работы в 5 элемент на Электриков ходили - но подозреваю что в 5 элемент дороже абонемент стоит чем в спорт лайф.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:34
Ну фсё. Теперь жди очередь за ипотекой от кабмина до лавры.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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