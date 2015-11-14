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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Счастливые обладатели квартир в ЖК Тампере - возле себя имеют Спорт Лайф.
А возле ГП-30-32 в пешей доступности Спорт Лайф есть?

Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:44

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Счастливые обладатели квартир в ЖК Тампере - возле себя в пешей доступности имеют Спорт Лайф.
А возле ГП-30-32 в пешей доступности Спорт Лайф есть?

Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.

Какие аналоги у Спорт Лайфа где кроме спорт зала есть ещё бассейн и сауна за чуть овер 400 грн в месяц?
У нас домочадцы босса с прошлого места работы в 5 элемент на Электриков ходили - но подозреваю что в 5 элемент дороже абонемент стоит чем в спорт лайф.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:34

  flyman написав:Прийшов спам примата
"Житло в кредит: Первинний і вторинний ринок. Квартири та будинки."


Прістєгнітє рємні.
#туземун (як пише аірмакс на криптовалютній темі)
#cкуштувалих.я (як пише Галя)

Ну фсё. Теперь жди очередь за ипотекой от кабмина до лавры. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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