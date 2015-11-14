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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 582583584585>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Счастливые обладатели квартир в ЖК Тампере - возле себя имеют Спорт Лайф.
А возле ГП-30-32 в пешей доступности Спорт Лайф есть?

Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:44

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Счастливые обладатели квартир в ЖК Тампере - возле себя в пешей доступности имеют Спорт Лайф.
А возле ГП-30-32 в пешей доступности Спорт Лайф есть?

Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.

Какие аналоги у Спорт Лайфа где кроме спорт зала есть ещё бассейн и сауна за чуть овер 400 грн в месяц?
У нас домочадцы босса с прошлого места работы в 5 элемент на Электриков ходили - но подозреваю что в 5 элемент дороже абонемент стоит чем в спорт лайф.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:34

  flyman написав:Прийшов спам примата
"Житло в кредит: Первинний і вторинний ринок. Квартири та будинки."


Прістєгнітє рємні.
#туземун (як пише аірмакс на криптовалютній темі)
#cкуштувалих.я (як пише Галя)

Ну фсё. Теперь жди очередь за ипотекой от кабмина до лавры. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:36

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Счастливые обладатели квартир в ЖК Тампере - возле себя имеют Спорт Лайф.
А возле ГП-30-32 в пешей доступности Спорт Лайф есть?

Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.

Жаль что счастливые обладатели не имеют бабла на его посещение. Ибо знали бы че за 25 минут зимней ходьбы после бассейна кроме пневмонии заработать ничего не получится:-(
А Приход в хрущик после не совсем убитого спортлайфа, может даже самую стойкую психику разрушить...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:15

...а вы говорите Шулявский путепровод не ремонтируют...

"Новый пешеходный мост обрушился рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами"
https://lb.ua/world/2018/03/15/392691_f ... odniy.html
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:59

  Первый написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Счастливые обладатели квартир в ЖК Тампере - возле себя имеют Спорт Лайф.
А возле ГП-30-32 в пешей доступности Спорт Лайф есть?

Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.

Жаль что счастливые обладатели не имеют бабла на его посещение. Ибо знали бы че за 25 минут зимней ходьбы после бассейна кроме пневмонии заработать ничего не получится:-(
А Приход в хрущик после не совсем убитого спортлайфа, может даже самую стойкую психику разрушить...

Вы так говорите - "Ибо знали бы че за 25 минут зимней ходьбы после бассейна кроме пневмонии заработать ничего не получится:-("- потому что видимо мало гуляете на свежем воздухе.
А для жителей тёплых и уютных квартир в ЖК Тампере быть зимой 40-70 минут на свежем воздухе - НЕ ПРОБЛЕМА.
Они к примеру на вечерний променад перед сном на 10-15 минут выходят в парк ЖК Тампере.
Вам надо больше бывать на воздухе первый и никакие "пневмонии заработать" вам не будут страшны.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

9 этаж первой башни...
Охрененно.

Но кажись это ПЕРЕГИБ.

Зображення


Бы. Предупреждают о повышении цены и начале продаж второй башни.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:47

Печально, что ЖК Тампере в списке нет https://vechirniykiev.com.ua/news/koly- ... yach-kyyan
Через 12 років з моменту прийняття Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду» в столиці заговорили про цю необхідність. Згідно з інформацією Департаменту містобудування та архітектури, в 20-річній перспективі планується переселити 112 тисяч киян зі старих будинків.

Скорее всего потому, что место под строительство "пилотного дома" уже "освоено"
Однако не всё так плохо - реконструкция на Лесном планами Киевской власти ещё раз подтверждена документом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:34

Дело ПэЭрассов продолжает процветать и при Кличко https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/ ... 3202769088
Сволоти Кличка били старших жінок, ламали місцевим мешканцям носи (це ще за кілька годин до мого носа), розпилювали газ, грабували майно.

Кличко не оправдал надежд что с его приходом станет рынком рынок строительства жилья в Киеве. Как было збіговисько шаромыг так и осталось.
Поєтому и цены далеки от адекватности - при РЕАЛЬНОЙ себестоимости 200-250 уе за м2 продают от 500 уе за м2 и выше. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53

  Первый написав:9 этаж первой башни...
Охрененно.

Но кажись это ПЕРЕГИБ.

Зображення


Бы. Предупреждают о повышении цены и начале продаж второй башни.

Ага. Фсё выкупили. А потом будет
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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