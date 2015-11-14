Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы так пишете, будто кроме Спорт Лайфа других аналогов нет.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:44
Какие аналоги у Спорт Лайфа где кроме спорт зала есть ещё бассейн и сауна за чуть овер 400 грн в месяц?
У нас домочадцы босса с прошлого места работы в 5 элемент на Электриков ходили - но подозреваю что в 5 элемент дороже абонемент стоит чем в спорт лайф.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:34
Ну фсё. Теперь жди очередь за ипотекой от кабмина до лавры.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:36
Жаль что счастливые обладатели не имеют бабла на его посещение. Ибо знали бы че за 25 минут зимней ходьбы после бассейна кроме пневмонии заработать ничего не получится:-(
А Приход в хрущик после не совсем убитого спортлайфа, может даже самую стойкую психику разрушить...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:15
...а вы говорите Шулявский путепровод не ремонтируют...
"Новый пешеходный мост обрушился рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:59
Вы так говорите - "Ибо знали бы че за 25 минут зимней ходьбы после бассейна кроме пневмонии заработать ничего не получится:-("- потому что видимо мало гуляете на свежем воздухе.
А для жителей тёплых и уютных квартир в ЖК Тампере быть зимой 40-70 минут на свежем воздухе - НЕ ПРОБЛЕМА.
Они к примеру на вечерний променад перед сном на 10-15 минут выходят в парк ЖК Тампере.
Вам надо больше бывать на воздухе первый и никакие "пневмонии заработать" вам не будут страшны.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
9 этаж первой башни...
Охрененно.
Но кажись это ПЕРЕГИБ.
Бы. Предупреждают о повышении цены и начале продаж второй башни.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:47
Печально, что ЖК Тампере в списке нет
Скорее всего потому, что место под строительство "пилотного дома" уже "освоено"
Однако не всё так плохо - реконструкция на Лесном планами Киевской власти ещё раз подтверждена документом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:34
Дело ПэЭрассов продолжает процветать и при Кличко
Кличко не оправдал надежд что с его приходом станет рынком рынок строительства жилья в Киеве. Как было збіговисько шаромыг так и осталось.
Поєтому и цены далеки от адекватности - при РЕАЛЬНОЙ себестоимости 200-250 уе за м2 продают от 500 уе за м2 и выше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53
Ага. Фсё выкупили. А потом будет
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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