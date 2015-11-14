Внимание хапуга Кличко уже видимо забыл, как он как о черновецкого дерибанщиком называл и не видит ничего страшного что на дерибанном участке построят высотку.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:12
Сносят гаражи, чтобы построить высотку
Внимание хапуга Кличко уже видимо забыл, как он как о черновецкого дерибанщиком называл и не видит ничего страшного что на дерибанном участке построят высотку.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:15
На гаражи документы есть?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:28
Фраза - забудовник в 2013 звернувся до суду, щодо демонтажу гаражів, однак програв його - вам не о чём не говорит?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:45
Думаю, что НЕТ: поэтому на кадрах нет ни разгромленных машин, ни железа гаражей (которые заблаговременно "эвакуировали"/продали), один лишь хлам. НО и высотка под окнами (тем более, с дипломатами, которые забаррикадируют территорию и поперекрывают все ходы-выходы) - нах. не нужна местным жителям...
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