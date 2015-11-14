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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 583584585586>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:12

Сносят гаражи, чтобы построить высотку https://www.youtube.com/watch?v=qmbq7H_ ... ture=share
Внимание хапуга Кличко уже видимо забыл, как он как о черновецкого дерибанщиком называл и не видит ничего страшного что на дерибанном участке построят высотку.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:15

  zahar_ написав:Сносят гаражи, чтобы построить высотку https://www.youtube.com/watch?v=qmbq7H_ ... ture=share
Внимание хапуга Кличко уже видимо забыл, как он как о черновецкого дерибанщиком называл и не видит ничего страшного что на дерибанном участке построят высотку.

На гаражи документы есть?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:28

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Сносят гаражи, чтобы построить высотку https://www.youtube.com/watch?v=qmbq7H_ ... ture=share
Внимание хапуга Кличко уже видимо забыл, как он как о черновецкого дерибанщиком называл и не видит ничего страшного что на дерибанном участке построят высотку.

На гаражи документы есть?

Фраза - забудовник в 2013 звернувся до суду, щодо демонтажу гаражів, однак програв його - вам не о чём не говорит?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:45

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Сносят гаражи, чтобы построить высотку https://www.youtube.com/watch?v=qmbq7H_ ... ture=share
Внимание хапуга Кличко уже видимо забыл, как он как о черновецкого дерибанщиком называл и не видит ничего страшного что на дерибанном участке построят высотку.

На гаражи документы есть?


Думаю, что НЕТ: поэтому на кадрах нет ни разгромленных машин, ни железа гаражей (которые заблаговременно "эвакуировали"/продали), один лишь хлам. НО и высотка под окнами (тем более, с дипломатами, которые забаррикадируют территорию и поперекрывают все ходы-выходы) - нах. не нужна местным жителям...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:05

  zahar_ написав:Ага. Фсё выкупили. А потом будет
Зображення

Эта картинка навевает тоску. Застройщики как собаки на сене: ни себе, ни людям. Видят же, что не продается - ну почему не опустить цену?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:15

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:Ага. Фсё выкупили. А потом будет
Зображення

Эта картинка навевает тоску. Застройщики как собаки на сене: ни себе, ни людям. Видят же, что не продается - ну почему не опустить цену?

Как так не продаётся - вы шо не знаете шо Фсё выкупили. Брехливая сявка Ярослава Чапко везде об этом тараторит.
Просто выкупили "реусы" а Ани ремонт делать не спешат. :mrgreen:
Слава "реусам" выкупальщикам. "поддерживающих штаны" мишки голицы и армян :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:22

Киев попал в ТОП-10 городов с максимальным приростом стоимости жизни

https://kyiv.comments.ua/news/2018/03/16/101954.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:31

  kingkongovets написав:Киев попал в ТОП-10 городов с максимальным приростом стоимости жизни

https://kyiv.comments.ua/news/2018/03/16/101954.html

Ну не удивительно: овер 15% инфляция в ДОЛЛЯРЕ за год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:36

  kingkongovets написав:Киев попал в ТОП-10 городов с максимальным приростом стоимости жизни

https://kyiv.comments.ua/news/2018/03/16/101954.html

Ага с того же ресурса https://kyiv.comments.ua/news/2018/01/18/115541.html
Прогнозируется, что столица Украины подвинется на две позиции вверх и станет шестой по стоимости в элитных районах. Арендная плата за элитную трехкомнатную квартиру в 2018 году составит 3402 долларов.

Отмечается, что Киев обогнал такие города как Париж и Стокгольм, где стоимость жилья в среднем составляет 3383 доллара и 3177 долларов соответственно.

Вот так вот.
Посадили Париж и Стокгольм в лужу.
Не иначе как буит даражать до уровня Лондона.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:36

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Эта картинка навевает тоску. Застройщики как собаки на сене: ни себе, ни людям. Видят же, что не продается - ну почему не опустить цену?

Как так не продаётся - вы шо не знаете шо Фсё выкупили. Брехливая сявка Ярослава Чапко везде об этом тараторит.
Просто выкупили "реусы" а Ани ремонт делать не спешат. :mrgreen:
Слава "реусам" выкупальщикам. "поддерживающих штаны" мишки голицы и армян :mrgreen:

С другой стороны, там могут жить очень работящие люди: быстро поделали ремонты, устали, и рано ложатся спать. Или экономят электричество. Или, в самом деле - купили, а денег на ремонт - нет. Или в процессе ремонта находятся - дом-то ведь, де-факто, сдан совсем недавно - вон на высокой башне до сих пор вентфасад крепят.
airmax78
 
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