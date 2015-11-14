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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 583584585586

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:37

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:Киев попал в ТОП-10 городов с максимальным приростом стоимости жизни

https://kyiv.comments.ua/news/2018/03/16/101954.html

Ага с того же ресурса https://kyiv.comments.ua/news/2018/01/18/115541.html
Прогнозируется, что столица Украины подвинется на две позиции вверх и станет шестой по стоимости в элитных районах. Арендная плата за элитную трехкомнатную квартиру в 2018 году составит 3402 долларов.

Отмечается, что Киев обогнал такие города как Париж и Стокгольм, где стоимость жилья в среднем составляет 3383 доллара и 3177 долларов соответственно.

Вот так вот.
Посадили Париж и Стокгольм в лужу.
Не иначе как буит даражать до уровня Лондона.

Не знаю как до уровня Лондона, но с такими ПЦовыми ценами на аренду - должно дорожать однозначно. Но я в эти цены не верю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:Киев попал в ТОП-10 городов с максимальным приростом стоимости жизни

https://kyiv.comments.ua/news/2018/03/16/101954.html

Ага с того же ресурса https://kyiv.comments.ua/news/2018/01/18/115541.html
Прогнозируется, что столица Украины подвинется на две позиции вверх и станет шестой по стоимости в элитных районах. Арендная плата за элитную трехкомнатную квартиру в 2018 году составит 3402 долларов.

Отмечается, что Киев обогнал такие города как Париж и Стокгольм, где стоимость жилья в среднем составляет 3383 доллара и 3177 долларов соответственно.

Вот так вот.
Посадили Париж и Стокгольм в лужу.
Не иначе как буит даражать до уровня Лондона.

Не знаю как до уровня Лондона, но с такими ПЦовыми ценами на аренду - должно дорожать однозначно. Но я в эти цены не верю.

Вы снимаете по "пипец цене" или как с ними столкнулись, так сразу сняли двуху в панельке?
Приведите примеры "пипец цен", где вы сами щупали ремонт и смотрели объект. И почему не въехали.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:00

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:Киев попал в ТОП-10 городов с максимальным приростом стоимости жизни

https://kyiv.comments.ua/news/2018/03/16/101954.html

Ага с того же ресурса https://kyiv.comments.ua/news/2018/01/18/115541.html
Прогнозируется, что столица Украины подвинется на две позиции вверх и станет шестой по стоимости в элитных районах. Арендная плата за элитную трехкомнатную квартиру в 2018 году составит 3402 долларов.

Отмечается, что Киев обогнал такие города как Париж и Стокгольм, где стоимость жилья в среднем составляет 3383 доллара и 3177 долларов соответственно.

Вот так вот.
Посадили Париж и Стокгольм в лужу.
Не иначе как буит даражать до уровня Лондона.

Не знаю как до уровня Лондона, но с такими ПЦовыми ценами на аренду - должно дорожать однозначно. Но я в эти цены не верю.

А инфе Галя про "драку" на кастинге при здаче 1к Лико-граде за 13 тыс. грн вы верите?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:41

  zahar_ написав:Форумные пуповики,рожевоокулярныкы и "эксперты" -ДЕШЕВЛЕ НЕ БУИТ, БУИТ ДАРАЖАТЬ ПАТАМУШТА ВВП рАстёт
Зображення


В котором часу в вашем учреждении отбой?
Утомил, ей-Богу
alkasander
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:48

  Yuri_T написав:
  Первый написав:Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

никто пока не знает точную комплектацию


Вы про А6? В Випосе продажник говорил, что комплектации должны быть нормальные - 2.0 дизель, кватро, навигация...
Правда, непонятно какого года выпуска.

Еще, кстати, обещают Туареги по 50 к дол.
alkasander
 
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  #<1 ... 583584585586
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