Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прогнозируется, что столица Украины подвинется на две позиции вверх и станет шестой по стоимости в элитных районах. Арендная плата за элитную трехкомнатную квартиру в 2018 году составит 3402 долларов.
Отмечается, что Киев обогнал такие города как Париж и Стокгольм, где стоимость жилья в среднем составляет 3383 доллара и 3177 долларов соответственно.
Вот так вот. Посадили Париж и Стокгольм в лужу. Не иначе как буит даражать до уровня Лондона.
Не знаю как до уровня Лондона, но с такими ПЦовыми ценами на аренду - должно дорожать однозначно. Но я в эти цены не верю.
А инфе Галя про "драку" на кастинге при здаче 1к Лико-граде за 13 тыс. грн вы верите?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:Эта картинка навевает тоску. Застройщики как собаки на сене: ни себе, ни людям. Видят же, что не продается - ну почему не опустить цену?
Как так не продаётся - вы шо не знаете шо Фсё выкупили. Брехливая сявка Ярослава Чапко везде об этом тараторит. Просто выкупили "реусы" а Ани ремонт делать не спешат. Слава "реусам" выкупальщикам. "поддерживающих штаны" мишки голицы и армян
С другой стороны, там могут жить очень работящие люди: быстро поделали ремонты, устали, и рано ложатся спать. Или экономят электричество. Или, в самом деле - купили, а денег на ремонт - нет. Или в процессе ремонта находятся - дом-то ведь, де-факто, сдан совсем недавно - вон на высокой башне до сих пор вентфасад крепят.
Не цитируйте плз Захара. Поберегите психику людей, Если свою не жалко.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!