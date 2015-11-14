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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 584585586587

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Можна буде зарядочний бізнес мутить

Який такий зарядочний бізнес з трохи більше 8 кВт максимальної потужності?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  lensky написав:
  Первый написав:9 этаж первой башни...
Охрененно.

Но кажись это ПЕРЕГИБ.


Бы. Предупреждают о повышении цены и начале продаж второй башни.

А какая сейчас цена на средние этажи?

Средние этажи уже все выкупили. :mrgreen:
А армян гребут лучше чем у уни. :mrgreen:
Оранж сити тоже выгребли нормально.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:01

  Faceless написав:
  flyman написав:Можна буде зарядочний бізнес мутить

Який такий зарядочний бізнес з трохи більше 8 кВт максимальної потужності?

Такой же как и на фотобанке с бу домашним фотыком.

Чпок, и рекламку
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:39

  Первый написав:Чпок, и рекламку

Объясняйте что хотите сказать.
Пытался увидеть на заднем фоне Флая выковыривающего песок из под ёлки.
Не нашел.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:50

  es77 написав:
  Первый написав:Чпок, и рекламку

Объясняйте что хотите сказать.
Пытался увидеть на заднем фоне Флая выковыривающего песок из под ёлки.
Не нашел.

На фото все бизнесы человека мухи:
- полуподвал с фермой для рыб;
- зарядка машин;
- сфотано фотыком купленом для бизнеса на фотобанке.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03

  flyman написав:в цоколь дають 40А 220В тока.
А там за окном стоянка (добре що нема обсцикуна учотки Первий)
Можна буде зарядочний бізнес мутить, а не тільки карпів вирощувати.

Ну да, можно в морозы услуги прикуривателя для аккумуляторов оказывать за червончик.
Вряд-ли у Вас во дворе сыщется электрокар, да еще и ночующий под открытым небом.
Еще можете в окно антену вай-фая вытолкнуть и собирать с мамашек-колясочниц абонплату
antey1969
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  #<1 ... 584585586587
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