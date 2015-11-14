Який такий зарядочний бізнес з трохи більше 8 кВт максимальної потужності?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Який такий зарядочний бізнес з трохи більше 8 кВт максимальної потужності?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж сити тоже выгребли нормально.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:01
Такой же как и на фотобанке с бу домашним фотыком.
Чпок, и рекламку
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:39
Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:50
На фото все бизнесы человека мухи:
- полуподвал с фермой для рыб;
- зарядка машин;
- сфотано фотыком купленом для бизнеса на фотобанке.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:03
Ну да, можно в морозы услуги прикуривателя для аккумуляторов оказывать за червончик.
Вряд-ли у Вас во дворе сыщется электрокар, да еще и ночующий под открытым небом.
Еще можете в окно антену вай-фая вытолкнуть и собирать с мамашек-колясочниц абонплату
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