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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 бер, 2018 01:24
Alex_V_K_79 написав:
prosecutor написав:Интересно когда будут ауди а 6 и их цена и комплектация. Q7 будут точно но не новые а прошлый модельный ряд. А 4 тоже будут но прошлый кузов. Кто что знает пишите если что в личку. Сорри за оффтоп.
Уже предзаказ на а6, на июнь вроде как, около 30 евро
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Спасибо. Комплектации какие?
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prosecutor
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Додано: Суб 17 бер, 2018 08:02
Оранжевый-хит сезона написав:
Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....
Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні клоуни?))) куди пропали "висококваліфіковані" кур,єри і прибиральниці????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Суб 17 бер, 2018 09:56
Оранжевый-хит сезона написав:
Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....
В оранж сити не квартиры - там "воздух". Поэтому мало кто покупает.
И цену "воздуха" в оранж сити не мешало бы привести. Хотя и так понятно что мишка голица и геос загибают за свой "воздух" в ЖК Оранж-сити слишком высокую цену при себестоимости его 200-230 уе м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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