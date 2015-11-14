Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
prosecutor написав:Интересно когда будут ауди а 6 и их цена и комплектация. Q7 будут точно но не новые а прошлый модельный ряд. А 4 тоже будут но прошлый кузов. Кто что знает пишите если что в личку. Сорри за оффтоп.
Уже предзаказ на а6, на июнь вроде как, около 30 евро
Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....
Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні клоуни?))) куди пропали "висококваліфіковані" кур,єри і прибиральниці????
Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....
В оранж сити не квартиры - там "воздух". Поэтому мало кто покупает. И цену "воздуха" в оранж сити не мешало бы привести. Хотя и так понятно что мишка голица и геос загибают за свой "воздух" в ЖК Оранж-сити слишком высокую цену при себестоимости его 200-230 уе м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....
Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні клоуни?))) куди пропали "висококваліфіковані" кур,єри і прибиральниці????
Деревообрабатывающее ПТУ на Выдубичах, в этом году закрывают. Там учебный корпус, цеха, спорзал, общежитие 5 этажей. Причина: физически не набираются студенты!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн. Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Сниму квартиру на долгосрочную аренду в пешей доступности от метро (максимум 20 минут). Бюджет 7000 грн + ку. Необходимо: стиральная машина, холодильник, не советская мебель. Проживать буду с девушкой. Есть кот (кастрированный, обрезанные когти), не царапает, не гадит.
Работаю, платежеспособный.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн. Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"?
не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...
Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн. Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.