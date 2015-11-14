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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:24

  Alex_V_K_79 написав:
prosecutor написав:Интересно когда будут ауди а 6 и их цена и комплектация. Q7 будут точно но не новые а прошлый модельный ряд. А 4 тоже будут но прошлый кузов. Кто что знает пишите если что в личку. Сорри за оффтоп.
Уже предзаказ на а6, на июнь вроде как, около 30 евро

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


Спасибо. Комплектации какие?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....

Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні клоуни?))) куди пропали "висококваліфіковані" кур,єри і прибиральниці????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....

В оранж сити не квартиры - там "воздух". Поэтому мало кто покупает.
И цену "воздуха" в оранж сити не мешало бы привести. Хотя и так понятно что мишка голица и геос загибают за свой "воздух" в ЖК Оранж-сити слишком высокую цену при себестоимости его 200-230 уе м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:18

  prosecutor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....


Я бы сказал что 2 квартиры по цене новой ауди а 6.

квартиры в Оранже более корректно сравнивать с лайносом
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:29

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....

Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні клоуни?))) куди пропали "висококваліфіковані" кур,єри і прибиральниці????

Деревообрабатывающее ПТУ на Выдубичах, в этом году закрывают. Там учебный корпус, цеха, спорзал, общежитие 5 этажей. Причина: физически не набираются студенты!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:30

  Прохожий написав:
  prosecutor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....


Я бы сказал что 2 квартиры по цене новой ауди а 6.

квартиры в Оранже более корректно сравнивать с лайносом

твой рот, более корректно сравнивать с лайносом :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:33

Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:44

  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:

не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:45

Клиенты в ЖК Вонючка есть но славка непоп пока трибеке "дулю" показывает и дома где у трибеки по легенде куплены 1к пока ещё в эксплуатацию не сдал https://www.facebook.com/groups/rieltor ... 485268035/
Сниму квартиру на долгосрочную аренду в пешей доступности от метро (максимум 20 минут).
Бюджет 7000 грн + ку.
Необходимо: стиральная машина, холодильник, не советская мебель.
Проживать буду с девушкой.
Есть кот (кастрированный, обрезанные когти), не царапает, не гадит.

Работаю, платежеспособный.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:

не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...

Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн.
Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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