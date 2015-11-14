Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн. Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"?
не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...
Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн. Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?
мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Украинские заробитчане увеличили денежные переводы из Польши на родину в полтора раза. Если в 2016 году было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых.
Объем денежных переводов из Польши в Украину вырос в 2017 году почти в полтора раза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
prosecutor написав:Интересно когда будут ауди а 6 и их цена и комплектация. Q7 будут точно но не новые а прошлый модельный ряд. А 4 тоже будут но прошлый кузов. Кто что знает пишите если что в личку. Сорри за оффтоп.
а какая получается скидка от обычной цены на эти машины? если в % соотношении?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...
Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн. Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?
мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.
А галя каже что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и сдалась токА дАстойному? Шо лико град новый пуп Киева? Та и барышня с домика трещала что в социальном доме на Урловской возле промки 1к сдалась за 12 тыс. грн? Или может они туфтогонят?
zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн. Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.