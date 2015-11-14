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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:54

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:

не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...

Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн.
Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?

мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:55

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....

Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні...

Рожевокулярныки поди перегрупируются и начнут трещать что буит дорожать потамуштА заграница нам поможет https://news.finance.ua/ru/news/-/42255 ... -iz-polshi
Украинские заробитчане увеличили денежные переводы из Польши на родину в полтора раза. Если в 2016 году было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых.

Объем денежных переводов из Польши в Украину вырос в 2017 году почти в полтора раза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Деревообрабатывающее ПТУ на Выдубичах, в этом году закрывают. Там учебный корпус, цеха, спорзал, общежитие 5 этажей. Причина: физически не набираются студенты!

Перепрофилируют в ПТУ айтишников.
И вообще, скоро IKEA открывается.
Мебель из Швеции привозить будут :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:00

  prosecutor написав:Интересно когда будут ауди а 6 и их цена и комплектация. Q7 будут точно но не новые а прошлый модельный ряд. А 4 тоже будут но прошлый кузов. Кто что знает пишите если что в личку. Сорри за оффтоп.

а какая получается скидка от обычной цены на эти машины? если в % соотношении?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...

Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн.
Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?

мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.

А галя каже что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и сдалась токА дАстойному?
Шо лико град новый пуп Киева?
Та и барышня с домика трещала что в социальном доме на Урловской возле промки 1к сдалась за 12 тыс. грн?
Или может они туфтогонят? :?
  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:05

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Деревообрабатывающее ПТУ на Выдубичах, в этом году закрывают. Там учебный корпус, цеха, спорзал, общежитие 5 этажей. Причина: физически не набираются студенты!

Перепрофилируют в ПТУ айтишников.
И вообще, скоро IKEA открывается.
Мебель из Швеции привозить будут :mrgreen:

Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.

Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:36

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.

Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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