RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590591>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:54

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:

не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...

Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн.
Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?

мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:55

  Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Это жесть, квартира в Оранж сити стоит дешевле чем фольксваген гольф....

Я прогнозував такий період. Скоро буде ще дешевше. Потім - зупинка новобудів. Покупці закінчуються))) Чому мовчать рожевоокулярні...

Рожевокулярныки поди перегрупируются и начнут трещать что буит дорожать потамуштА заграница нам поможет https://news.finance.ua/ru/news/-/42255 ... -iz-polshi
Украинские заробитчане увеличили денежные переводы из Польши на родину в полтора раза. Если в 2016 году было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых.

Объем денежных переводов из Польши в Украину вырос в 2017 году почти в полтора раза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22336
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Деревообрабатывающее ПТУ на Выдубичах, в этом году закрывают. Там учебный корпус, цеха, спорзал, общежитие 5 этажей. Причина: физически не набираются студенты!

Перепрофилируют в ПТУ айтишников.
И вообще, скоро IKEA открывается.
Мебель из Швеции привозить будут :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 19.07.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:00

  prosecutor написав:Интересно когда будут ауди а 6 и их цена и комплектация. Q7 будут точно но не новые а прошлый модельный ряд. А 4 тоже будут но прошлый кузов. Кто что знает пишите если что в личку. Сорри за оффтоп.

а какая получается скидка от обычной цены на эти машины? если в % соотношении?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...

Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн.
Напомните плиз - вы мебель в 3к докупали? Может за 13 тыс. не сдалась потому что без мебели?

мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.

А галя каже что за 1к в лико-граде за 13 тыс. "драка была" и сдалась токА дАстойному?
Шо лико град новый пуп Киева?
Та и барышня с домика трещала что в социальном доме на Урловской возле промки 1к сдалась за 12 тыс. грн?
Или может они туфтогонят? :?
  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22336
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:05

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Деревообрабатывающее ПТУ на Выдубичах, в этом году закрывают. Там учебный корпус, цеха, спорзал, общежитие 5 этажей. Причина: физически не набираются студенты!

Перепрофилируют в ПТУ айтишников.
И вообще, скоро IKEA открывается.
Мебель из Швеции привозить будут :mrgreen:

Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.

Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.
UA
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 19.07.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:36

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.

Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18168
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:И вообще, скоро IKEA открывается.
Мебель из Швеции привозить будут

Писали, что Икея не столько импортер, сколько производитель? Что она производит по своим технологиям мебель со своим дизайном на местных мощностях.
Vlad442
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Оранжевый-хит сезона шо позняки уже не парадиз - чел уже месяц не может сдать квартиру за 13 тыс. грн.
Зображення
Если что надА спросить у джи_пи - може это не "квартира"? :shock:

не сдаст, я ближе к метро не сдал за эти деньги...

Трешку тяжелее сдать, чем однушку, еще и из-за больших расходов на ее содержание - квартплату и отопление (то что считают по м2). Эта трешка около 100м2, а единички в среднем 40-45м2. Соответственно, квартплата с отоплением добавят в этой трешке в месяц зимой около 1500гр.
Temps
 
Повідомлень: 39
З нами з: 28.11.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 587588589590591>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: es77, Ethereum, jump і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1027, 1028, 1029
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10283 1882724
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 12:51
galadriel
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97895
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.