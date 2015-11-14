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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.

Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:

Современная молодежь не заточена на покупку. Они живут в глобальном мире. Им проще арендовать. Сегодня на ПОХе, завтра в Польше, послезавтра во Львове.
Выброс массовых квартир под аренду на рынок за последние 15 лет переформатировал отношение к владению.
Раньше идея встретить старость в арендованной квартире вызывала смех, сейчас уже нет, так как даже работающий пенсионер с накоплениями может свободно снимать полдомика в Лубнах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:09

«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:17

  Vlad442 написав:
Раньше идея встретить старость в арендованной квартире вызывала смех, сейчас уже нет, так как даже работающий пенсионер с накоплениями может свободно снимать полдомика в Лубнах.

С такими движняками по демографии скоро сможет снимать целый дом.На пенсию.
Причем арендодатель будет счаслив получать хотя-бы оплату коммунальных.
И кстати домик где-то в райцентре с огородом для пенсионера гораздо приятнее квартиры на ПОХе.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:19

  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:


Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы.
Там было-бы все 99% желающих.

И чо ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:26

  Оранжевый-хит сезона написав:мебель докупил, но эта квартира лучше, дом монолитный и ремонт побогаче.

Но эта от метро далеко, хотя если есть машина, то пох.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:28

  es77 написав:
  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:


Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы.
Там было-бы все 99% желающих.

И чо ?


это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому
отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:28

  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:

Кто у кого спрашивал - лёва парцхаладзе у славки непопа? :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:28

  es77 написав:
  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:


Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы.
Там было-бы все 99% желающих.

И чо ?

+1
Если бы сформулировали вопрос по-другому - готовы ли вы вкалывать с утра до ночи, питаться дешевой едой, никаких новых телефонов и развлечений в течении 10 лет ради осуществления этого желания, опрос показал бы 1%. А раньше такой был каждый второй.
По моим наблюдениям половина молодежи и людей среднего возраста ненапряжно снимают не думая о будущем, вторая половина спокойно ждет наследства.
Единицы готовы во всем себе отказывать, жить с родителями двумя семьями в одной квартире чтобы купить себе квартиру.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:34

  kingkongovets написав:
  es77 написав:
  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:


Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы.
Там было-бы все 99% желающих.

И чо ?


это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому
отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы

Спрос это люди у которых есть деньки и необходимость купить квартиру.
А если денег нет - то лишь желание не подкреплённое финансово. И это никакой ни спрос.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:42

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому
отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы

Спрос это люди у которых есть деньки и необходимость купить квартиру.
А если денег нет - то лишь желание не подкреплённое финансово. И это никакой ни спрос.


СПРОС, ОТЛОЖЕННЫЙ — неудовлетворенный спрос населения в товарах народного потребления, обеспеченный свободными денежными средствами при отсутствии товара или не обеспеченный наличными деньгами при наличии товара … Большой экономический словарь

на пересдачу, финансист вы наш доморощенный :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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