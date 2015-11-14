Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Как минимум 5 этажная общага будет свободна. Но это коснётся в этом году все учебные заведения, 2001 год рождения антирекорд по рождаемости в Украине.
Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости. Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи: 1. Отсутствие клиентов 2. Не могут набрать штат риэлторов.
Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".
Современная молодежь не заточена на покупку. Они живут в глобальном мире. Им проще арендовать. Сегодня на ПОХе, завтра в Польше, послезавтра во Львове. Выброс массовых квартир под аренду на рынок за последние 15 лет переформатировал отношение к владению. Раньше идея встретить старость в арендованной квартире вызывала смех, сейчас уже нет, так как даже работающий пенсионер с накоплениями может свободно снимать полдомика в Лубнах.
«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
Vlad442 написав: Раньше идея встретить старость в арендованной квартире вызывала смех, сейчас уже нет, так как даже работающий пенсионер с накоплениями может свободно снимать полдомика в Лубнах.
С такими движняками по демографии скоро сможет снимать целый дом.На пенсию. Причем арендодатель будет счаслив получать хотя-бы оплату коммунальных. И кстати домик где-то в райцентре с огородом для пенсионера гораздо приятнее квартиры на ПОХе.
kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы. Там было-бы все 99% желающих.
И чо ?
это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
Кто у кого спрашивал - лёва парцхаладзе у славки непопа?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы. Там было-бы все 99% желающих.
И чо ?
+1 Если бы сформулировали вопрос по-другому - готовы ли вы вкалывать с утра до ночи, питаться дешевой едой, никаких новых телефонов и развлечений в течении 10 лет ради осуществления этого желания, опрос показал бы 1%. А раньше такой был каждый второй. По моим наблюдениям половина молодежи и людей среднего возраста ненапряжно снимают не думая о будущем, вторая половина спокойно ждет наследства. Единицы готовы во всем себе отказывать, жить с родителями двумя семьями в одной квартире чтобы купить себе квартиру.
kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы. Там было-бы все 99% желающих.
И чо ?
это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы
Спрос это люди у которых есть деньки и необходимость купить квартиру. А если денег нет - то лишь желание не подкреплённое финансово. И это никакой ни спрос.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы
Спрос это люди у которых есть деньки и необходимость купить квартиру. А если денег нет - то лишь желание не подкреплённое финансово. И это никакой ни спрос.
СПРОС, ОТЛОЖЕННЫЙ — неудовлетворенный спрос населения в товарах народного потребления, обеспеченный свободными денежными средствами при отсутствии товара или не обеспеченный наличными деньгами при наличии товара … Большой экономический словарь
на пересдачу, финансист вы наш доморощенный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.