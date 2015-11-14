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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:48

  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:



У меня опрос вызывает сомнения. Все в курсе чё лучше хруща квартиры нет. А тут из него хотят переехать. Подтасовка!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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  #<1 ... 588589590591
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