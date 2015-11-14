Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»