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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:06

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:

Современная молодежь не заточена на покупку. Они живут в глобальном мире. Им проще арендовать. Сегодня на ПОХе, завтра в Польше, послезавтра во Львове.
Выброс массовых квартир под аренду на рынок за последние 15 лет переформатировал отношение к владению.
Раньше идея встретить старость в арендованной квартире вызывала смех, сейчас уже нет, так как даже работающий пенсионер с накоплениями может свободно снимать полдомика в Лубнах.

сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:09

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:
Жаль, поколение об этом не знает

Вы родились в 2001 году?
p/s/ кстати мои дети ничего не знают о нашей недвижимости
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:13

  kingkongovets написав:
  es77 написав:
  kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e_usloviya

большой привет местным аналитикам и прогнозистам :mrgreen:


Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы.
Там было-бы все 99% желающих.

И чо ?


это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому
отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы

в четверг пиво пил с друзьями
из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет....
отложенный спрос ёпта...
кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:18

  Оранжевый-хит сезона написав: сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину


Почему не по 4? Давайте считать хотя бы до 2 колена
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:21

  Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями
из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет....
отложенный спрос ёпта...
кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь

Зображення
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:22

  alkasander написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину


Почему не по 4? Давайте считать хотя бы до 2 колена

как правило, его прабабушка и прадедушка живут в селе
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 17 бер, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:22

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому
отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы

Спрос это люди у которых есть деньки и необходимость купить квартиру.
А если денег нет - то лишь желание не подкреплённое финансово. И это никакой ни спрос.


СПРОС, ОТЛОЖЕННЫЙ — неудовлетворенный спрос населения в товарах народного потребления, обеспеченный свободными денежными средствами при отсутствии товара или не обеспеченный наличными деньгами при наличии товара … Большой экономический словарь

на пересдачу, финансист вы наш доморощенный :mrgreen:

Гы. Я о спросе. А вы об отложенном спросе.
Тщательнее вам надо тщательнее.
Потому как в наших гондурасах отложеный спрос в спрос переходит в удручающих малых размерах.
Тут финансовый форум , а не слёт романтиков : "и тот кто не ленив подкрепит его деньгами".
Откуда возьмутся столько неленивых чтобы выкупить навес в киевских новостройках который овер 50 тыс. объектов?
Пока что "нелинивого" отписал только фейслесс. Сколько таких неленивых в подьезде где нелинивый фейслесса купил квартиру? Как кот наплакал.
А там в подъезде навес ориентировочно в 200 квартир.
Так что не рисуйте молочные реки и кисельные берега для радужных перспектив первички КРЖН.
Впереди - "железное болеро" и увеличение навеса.
За сим - ушёл на променад.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 17 бер, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24

  alkasander написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину


Почему не по 4? Давайте считать хотя бы до 2 колена

Если считать до второго колена, то у 90% спадщина окажется далеко за пределами Киева. И со временем она будет продаваться.
У прошлого поколения стандарт был 2 ребенка в семье.

Киев это единственный город в Украине, куда имеет хоть какой-то смысл вкладываться.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 17 бер, 2018 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями
из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет....
отложенный спрос ёпта...
кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь

Зображення

да в айриш пабе на хоревой :) Св. Патрика отмечали :)
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Оранжевый-хит сезона
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