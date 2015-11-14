Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости. Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи: 1. Отсутствие клиентов 2. Не могут набрать штат риэлторов.
Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".
Современная молодежь не заточена на покупку. Они живут в глобальном мире. Им проще арендовать. Сегодня на ПОХе, завтра в Польше, послезавтра во Львове. Выброс массовых квартир под аренду на рынок за последние 15 лет переформатировал отношение к владению. Раньше идея встретить старость в арендованной квартире вызывала смех, сейчас уже нет, так как даже работающий пенсионер с накоплениями может свободно снимать полдомика в Лубнах.
сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину
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UA написав:Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости. Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи: 1. Отсутствие клиентов 2. Не могут набрать штат риэлторов.
Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".
Жаль, поколение об этом не знает
Вы родились в 2001 году? p/s/ кстати мои дети ничего не знают о нашей недвижимости
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kingkongovets написав:«Опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – приобрести собственное жилье вместо арендованного, заменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять «хрущевку» на новостройку»
Они-бы еще провели опрос о желающих переехать жить на Мальдивы. Там было-бы все 99% желающих.
И чо ?
это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы
в четверг пиво пил с друзьями из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет.... отложенный спрос ёпта... кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь
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Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет.... отложенный спрос ёпта... кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
kingkongovets написав:это по поводу так популярных у обвалишек тезисов о том шо покупать квартиры будет некому отложенный спрос огромен и тот кто не ленив подкрепит его деньгами, а те кто привык искать оправдания будут и дальше саркастопедировать как вы
Спрос это люди у которых есть деньки и необходимость купить квартиру. А если денег нет - то лишь желание не подкреплённое финансово. И это никакой ни спрос.
СПРОС, ОТЛОЖЕННЫЙ — неудовлетворенный спрос населения в товарах народного потребления, обеспеченный свободными денежными средствами при отсутствии товара или не обеспеченный наличными деньгами при наличии товара … Большой экономический словарь
на пересдачу, финансист вы наш доморощенный
Гы. Я о спросе. А вы об отложенном спросе. Тщательнее вам надо тщательнее. Потому как в наших гондурасах отложеный спрос в спрос переходит в удручающих малых размерах. Тут финансовый форум , а не слёт романтиков : "и тот кто не ленив подкрепит его деньгами". Откуда возьмутся столько неленивых чтобы выкупить навес в киевских новостройках который овер 50 тыс. объектов? Пока что "нелинивого" отписал только фейслесс. Сколько таких неленивых в подьезде где нелинивый фейслесса купил квартиру? Как кот наплакал. А там в подъезде навес ориентировочно в 200 квартир. Так что не рисуйте молочные реки и кисельные берега для радужных перспектив первички КРЖН. Впереди - "железное болеро" и увеличение навеса. За сим - ушёл на променад.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 17 бер, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет.... отложенный спрос ёпта... кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь
да в айриш пабе на хоревой Св. Патрика отмечали
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