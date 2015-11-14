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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:26
Vlad442 написав: alkasander написав: Оранжевый-хит сезона написав:
сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину
Почему не по 4? Давайте считать хотя бы до 2 колена
Если считать до второго колена, то у 90% спадщина окажется далеко за пределами Киева. И со временем она будет продаваться.
У прошлого поколения стандарт был 2 ребенка в семье.
Киев это единственный город в Украине, куда имеет хоть какой-то смысл вкладываться.
Киев, Одесса и Львов
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
Оранжевый-хит сезона написав:
Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости
Просрал ты свою Испанию, просрал.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29
инфа из 5-х рук! Бабуля сдает свою квартиру в Киеве и снимает в Лубнах, разницу тратит на питание ("бо комуналь дорогой")
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:34
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости
Просрал ты свою Испанию, просрал.
Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:36
Ну купишь. А жить там на что будешь?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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