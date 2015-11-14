Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости
Просрал ты свою Испанию, просрал.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости
Просрал ты свою Испанию, просрал.
Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками
Ну купишь. А жить там на что будешь?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".
По моим наблюдениям, сейчас есть две крайности: 1. Живут несколькими поколениями в одной квартире. 2. Владеют несколькими объектами жилой или комерческой недвижимости. Среди моих знакомых, владельцев только одной квартиры в новострое практически нет. Через несколько лет после покупки квартиры для себя, у всех появляется ещё одна квартирка или комерч. помещение под аренду...
Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет.... отложенный спрос ёпта... кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь
да в айриш пабе на хоревой Св. Патрика отмечали
была встреча "малообеспеченных многодетных" получающих матпомощь и субсидии?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 бер, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Оранжевый-хит сезона написав:Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".
По моим наблюдениям, сейчас есть две крайности: 1. Живут несколькими поколениями в одной квартире. 2. Владеют несколькими объектами жилой или комерческой недвижимости. Среди моих знакомых, владельцев только одной квартиры в новострое практически нет. Через несколько лет после покупки квартиры для себя, у всех появляется ещё одна квартирка или комерч. помещение под аренду...
правильно, одни шото делают, а другие тремя поколениями ютятся в теплом ламповом хрущике и клянут злочынну владу и вопиющую вселенскую несправедливость «одним - все, другим - ничего»
как иллюстрация - зарисовка из жизни обитателей теплых ламповых хрущей и чешек на воскресенке