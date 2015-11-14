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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:26

  Vlad442 написав:
  alkasander написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: сейчас стандарт по 1 ребёнку в семье, каждому светит по 2 квартиры в спадщину


Почему не по 4? Давайте считать хотя бы до 2 колена

Если считать до второго колена, то у 90% спадщина окажется далеко за пределами Киева. И со временем она будет продаваться.
У прошлого поколения стандарт был 2 ребенка в семье.

Киев это единственный город в Украине, куда имеет хоть какой-то смысл вкладываться.

Киев, Одесса и Львов
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29

  Оранжевый-хит сезона написав:Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости :)

Просрал ты свою Испанию, просрал.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

инфа из 5-х рук! Бабуля сдает свою квартиру в Киеве и снимает в Лубнах, разницу тратит на питание ("бо комуналь дорогой")
rusramzik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:34

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости :)

Просрал ты свою Испанию, просрал.

Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками :)
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Квартира в Испании ждать не будет. Только 23-24 марта выставка зарубежной недвижимости :)

Просрал ты свою Испанию, просрал.

Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками :)

Ну купишь. А жить там на что будешь?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:44

  Оранжевый-хит сезона написав:Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:

По моим наблюдениям, сейчас есть две крайности:
1. Живут несколькими поколениями в одной квартире.
2. Владеют несколькими объектами жилой или комерческой недвижимости.
Среди моих знакомых, владельцев только одной квартиры в новострое практически нет. Через несколько лет после покупки квартиры для себя, у всех появляется ещё одна квартирка или комерч. помещение под аренду...
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями
из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет....
отложенный спрос ёпта...
кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь

Зображення

да в айриш пабе на хоревой :) Св. Патрика отмечали :)

была встреча "малообеспеченных многодетных" получающих матпомощь и субсидии?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 бер, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:48

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:Просрал ты свою Испанию, просрал.

Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками :)

Ну купишь. А жить там на что будешь?

буду собирать апельсины летом, зимой работать на стройке
как все люди
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:49

  Vlad442 написав:
Киев это единственный город в Украине, куда имеет хоть какой-то смысл вкладываться.


А как-же Одесса, где-нибудь у тропы здоровья и моря ?
Или Львов в 40 км от Гейропы и в нескольких часах езды от прекрасных Карпат с горнолыжными курортами ?

И чем плох домик в Лубнах за 5000$ в пяти минутах пешого хода к ЖД вокзалу от которого интерсити довезет в Киев за 1 час 50 минут ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".

По моим наблюдениям, сейчас есть две крайности:
1. Живут несколькими поколениями в одной квартире.
2. Владеют несколькими объектами жилой или комерческой недвижимости.
Среди моих знакомых, владельцев только одной квартиры в новострое практически нет. Через несколько лет после покупки квартиры для себя, у всех появляется ещё одна квартирка или комерч. помещение под аренду...


правильно, одни шото делают, а другие тремя поколениями ютятся в теплом ламповом хрущике и клянут злочынну владу и вопиющую вселенскую несправедливость «одним - все, другим - ничего»

как иллюстрация - зарисовка из жизни обитателей теплых ламповых хрущей и чешек на воскресенке

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8959813060
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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