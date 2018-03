Додано: Суб 17 бер, 2018 14:51

UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".

По моим наблюдениям, сейчас есть две крайности:

1. Живут несколькими поколениями в одной квартире.

2. Владеют несколькими объектами жилой или комерческой недвижимости.

Среди моих знакомых, владельцев только одной квартиры в новострое практически нет. Через несколько лет после покупки квартиры для себя, у всех появляется ещё одна квартирка или комерч. помещение под аренду... По моим наблюдениям, сейчас есть две крайности:1. Живут несколькими поколениями в одной квартире.2. Владеют несколькими объектами жилой или комерческой недвижимости.Среди моих знакомых, владельцев только одной квартиры в новострое практически нет. Через несколько лет после покупки квартиры для себя, у всех появляется ещё одна квартирка или комерч. помещение под аренду...



правильно, одни шото делают, а другие тремя поколениями ютятся в теплом ламповом хрущике и клянут злочынну владу и вопиющую вселенскую несправедливость «одним - все, другим - ничего»



как иллюстрация - зарисовка из жизни обитателей теплых ламповых хрущей и чешек на воскресенке



https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8959813060 правильно, одни шото делают, а другие тремя поколениями ютятся в теплом ламповом хрущике и клянут злочынну владу и вопиющую вселенскую несправедливость «одним - все, другим - ничего»как иллюстрация - зарисовка из жизни обитателей теплых ламповых хрущей и чешек на воскресенке

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.