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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:16

  Vlad442 написав:Если бы сформулировали вопрос по-другому - готовы ли вы вкалывать с утра до ночи, питаться дешевой едой, никаких новых телефонов и развлечений в течении 10 лет ради осуществления этого желания, опрос показал бы 1%. А раньше такой был каждый второй.

Раньше наследство было в Полтавской..... области. Сейчас светит пара квартир от бабушек в Киеве. Действительно, зачем себе отказывать?
Поколение счастливчиков.
Кстати, с работой у нынешнего молодого поколения УЖЕ нет проблем. Есть проблемы у работодателей с уровнем соискателей.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4324374:UA"]
Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.
Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:
1. Отсутствие клиентов
2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". :mrgreen:
Жаль, поколение об этом не знает

Вы родились в 2001 году?
p/s/ кстати мои дети ничего не знают о нашей недвижимости[/quote]

Слабая аргументация касательно КРЖН. Во-первых, касательно именно Киева демографисеская ситуация лучше, чем в Украине в целом, при этом у большинства тех же киевлян половина если не большая часть потенциальной спадщины далеко не в Киеве. Поток приезжих, даже если учесть его снижение - это в первую очередь поток тех, кто так или иначе планирует закрепится здесь, и их спадщина им в этом особо не поможет. И в конце концов, обеспеченность жильем все равно растет очень медленно, спадщина этого не решает.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями
из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет....
отложенный спрос ёпта...
кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь

Зображення
Крылышек не хватает
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

es77 написав:
  Vlad442 написав:
Киев это единственный город в Украине, куда имеет хоть какой-то смысл вкладываться.


А как-же Одесса, где-нибудь у тропы здоровья и моря ?
Или Львов в 40 км от Гейропы и в нескольких часах езды от прекрасных Карпат с горнолыжными курортами ?

И чем плох домик в Лубнах за 5000$ в пяти минутах пешого хода к ЖД вокзалу от которого интерсити довезет в Киев за 1 час 50 минут ? :mrgreen:
Интерсити точно останавливается в Лубнах? Сколько ездил как то не припомню
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:04

  Faceless написав: И чем плох домик в Лубнах за 5000$ в пяти минутах пешого хода к ЖД вокзалу от которого интерсити довезет в Киев за 1 час 50 минут ? :mrgreen:

Интерсити точно останавливается в Лубнах? Сколько ездил как то не припомню

Точно. Билет стоит если правильно помню 132 грн.
А еще есть вечером замечательный поезд Киев-Константиновка, цена билета -около 30 грн. :shock: Студенты ездят за 50%.
Хата за 5000$ -реальность.
Там в обратную сторону от вокзала -знатные пидри. Еще будут уговаривать купить.
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