Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если бы сформулировали вопрос по-другому - готовы ли вы вкалывать с утра до ночи, питаться дешевой едой, никаких новых телефонов и развлечений в течении 10 лет ради осуществления этого желания, опрос показал бы 1%. А раньше такой был каждый второй.
Раньше наследство было в Полтавской..... области. Сейчас светит пара квартир от бабушек в Киеве. Действительно, зачем себе отказывать? Поколение счастливчиков. Кстати, с работой у нынешнего молодого поколения УЖЕ нет проблем. Есть проблемы у работодателей с уровнем соискателей.
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4324374:UA"] Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости. Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи: 1. Отсутствие клиентов 2. Не могут набрать штат риэлторов.
Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина".
Жаль, поколение об этом не знает
Вы родились в 2001 году? p/s/ кстати мои дети ничего не знают о нашей недвижимости[/quote]
Слабая аргументация касательно КРЖН. Во-первых, касательно именно Киева демографисеская ситуация лучше, чем в Украине в целом, при этом у большинства тех же киевлян половина если не большая часть потенциальной спадщины далеко не в Киеве. Поток приезжих, даже если учесть его снижение - это в первую очередь поток тех, кто так или иначе планирует закрепится здесь, и их спадщина им в этом особо не поможет. И в конце концов, обеспеченность жильем все равно растет очень медленно, спадщина этого не решает.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Оранжевый-хит сезона написав:в четверг пиво пил с друзьями из 4-х человек трое сдают квартиры в Киеве, одна снимает но уже купила в Коцюбинском и скоро переедет.... отложенный спрос ёпта... кстати "вести с полей" так сказать, 3к БПС, 5 минут пешком от метро черниговская, типичный "бабушатник" с одной закрытой комнатой с хламом, сдаётся за 5500+комуналь
Крылышек не хватает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав: И чем плох домик в Лубнах за 5000$ в пяти минутах пешого хода к ЖД вокзалу от которого интерсити довезет в Киев за 1 час 50 минут ?
Интерсити точно останавливается в Лубнах? Сколько ездил как то не припомню
Точно. Билет стоит если правильно помню 132 грн. А еще есть вечером замечательный поезд Киев-Константиновка, цена билета -около 30 грн. Студенты ездят за 50%. Хата за 5000$ -реальность. Там в обратную сторону от вокзала -знатные пидри. Еще будут уговаривать купить.