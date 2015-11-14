Додано: Суб 17 бер, 2018 15:48

Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: [quote="4324374:UA"]

Потом это поколение - антирекорд выйдет на рынок аренды, а чуть позже покупки недвижимости.

Ждем информации о закрытии АН Благовест в связи:

1. Отсутствие клиентов

2. Не могут набрать штат риэлторов.

Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". Скажу больше, этому поколению не нужны квартиры. Для них или родители купили в период 2000-2018, либо ждёт "спадщина". Жаль, поколение об этом не знает Жаль, поколение об этом не знает

Вы родились в 2001 году?p/s/ кстати мои дети ничего не знают о нашей недвижимости[/quote]Слабая аргументация касательно КРЖН. Во-первых, касательно именно Киева демографисеская ситуация лучше, чем в Украине в целом, при этом у большинства тех же киевлян половина если не большая часть потенциальной спадщины далеко не в Киеве. Поток приезжих, даже если учесть его снижение - это в первую очередь поток тех, кто так или иначе планирует закрепится здесь, и их спадщина им в этом особо не поможет. И в конце концов, обеспеченность жильем все равно растет очень медленно, спадщина этого не решает.