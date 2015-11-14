А денег хватит на домик в Севилье? Посмотрела на сайте зарубежной недвижимости
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Додано: Суб 17 бер, 2018 16:57
А денег хватит на домик в Севилье? Посмотрела на сайте зарубежной недвижимости
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:28
Natt
Вы всерьез воспринимаете этого персонажа?
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей.
Встречал из аэропорта двоюродную тетку, седьмая вода на киселе, она из Бердичева. Помню этот городок тут обсуждался, вроде даже есть несколько людей оттуда.
Так вот, по недвижимости в этом городке.
В декабре была продана убитейшая 1к квартира в совкошлаке (там новостроев считай что нет) за 14000$. В хорошем месте (возле рынка и парка, где-то там, я не очень в географии Бердичева разбираюсь). Без отопления (я так понял там не централизованное отопление?), с ремонтом начала 60х годов, после умершей бабушки в прямом смысле этого слова.
До этого была сделка купли-продажи хорошей двухкомнатной квартиры с приличным ремонтом (по Бердичевским меркам, смесителей по 300€ там точно не ставят) за 22000$. Ремонт я так понимаю уровня жлоб-ремонт от Аркады, ну может чуть поприличнее. Правда, с мебелью.
Спрашиваю: а что с новостройками?
Есть новострой из хорошего кирпича, возле парка, продают по 10000грн/метр, но только его построили наполовину - и бросили, стоит уже года 2 или 3 вообще без движений недостроем.
Значит, если продавать по 10000грн/м, то достроить не хватит даже в Бердичеве, ну а в Киеве с/с должна быть намного больше (маркетинг, зарплаты, комуникации, взятки, земля - все дороже).
Откуда деньги в Бердичеве?
Говорит: старые накопления, деньги заробитчан (очень многие разьехались на заработки), ну и есть прослойка бизнесменов (фермеры, рынок, перевозчики). Все.
Кто тут из Бердичева, просьба подтвердить/опровергнуть.
Если это правда, то цена в 25000$/квартиру в Киеве это шара просто, поскольку в Киеве хоть теоретически заработать что-то можно, да и бизнеса побольше, и положительная миграция.
Поэтому ну не могут быть в Киеве цены даже сопоставимыми с Бердичевскими и близко. А сейчас по факту в Киеве даже не в 2 раза дороже, а в полтора.
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