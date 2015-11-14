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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками :)
А денег хватит на домик в Севилье? Посмотрела на сайте зарубежной недвижимости https://housage.com/ чтобы купить вполне приличную виллу на 3-4 комнаты в испанской деревне, нужно продать как минимум 3-4 квартиры в Киеве в не самом низком ценовом сегменте. А учитывая, что у Вас трое детей, нужна вилла как минимум на 5 комнат. За сколько можно продать Вашу трешку на Харьковском?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:28

Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.

Встречал из аэропорта двоюродную тетку, седьмая вода на киселе, она из Бердичева. Помню этот городок тут обсуждался, вроде даже есть несколько людей оттуда.

Так вот, по недвижимости в этом городке.

В декабре была продана убитейшая 1к квартира в совкошлаке (там новостроев считай что нет) за 14000$. В хорошем месте (возле рынка и парка, где-то там, я не очень в географии Бердичева разбираюсь). Без отопления (я так понял там не централизованное отопление?), с ремонтом начала 60х годов, после умершей бабушки в прямом смысле этого слова.

До этого была сделка купли-продажи хорошей двухкомнатной квартиры с приличным ремонтом (по Бердичевским меркам, смесителей по 300€ там точно не ставят) за 22000$. Ремонт я так понимаю уровня жлоб-ремонт от Аркады, ну может чуть поприличнее. Правда, с мебелью.

Спрашиваю: а что с новостройками?

Есть новострой из хорошего кирпича, возле парка, продают по 10000грн/метр, но только его построили наполовину - и бросили, стоит уже года 2 или 3 вообще без движений недостроем.
Значит, если продавать по 10000грн/м, то достроить не хватит даже в Бердичеве, ну а в Киеве с/с должна быть намного больше (маркетинг, зарплаты, комуникации, взятки, земля - все дороже).

Откуда деньги в Бердичеве?
Говорит: старые накопления, деньги заробитчан (очень многие разьехались на заработки), ну и есть прослойка бизнесменов (фермеры, рынок, перевозчики). Все.

Кто тут из Бердичева, просьба подтвердить/опровергнуть.

Если это правда, то цена в 25000$/квартиру в Киеве это шара просто, поскольку в Киеве хоть теоретически заработать что-то можно, да и бизнеса побольше, и положительная миграция.

Поэтому ну не могут быть в Киеве цены даже сопоставимыми с Бердичевскими и близко. А сейчас по факту в Киеве даже не в 2 раза дороже, а в полтора.
richbitch
 
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