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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Я оптимист, я надеюсь что через год-два таки продам свои инвестиции дороже чем купил, и куплю домик в Севилье рядом с родственниками :)
А денег хватит на домик в Севилье? Посмотрела на сайте зарубежной недвижимости https://housage.com/ чтобы купить вполне приличную виллу на 3-4 комнаты в испанской деревне, нужно продать как минимум 3-4 квартиры в Киеве в не самом низком ценовом сегменте. А учитывая, что у Вас трое детей, нужна вилла как минимум на 5 комнат. За сколько можно продать Вашу трешку на Харьковском?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:28

Natt
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.

Встречал из аэропорта двоюродную тетку, седьмая вода на киселе, она из Бердичева. Помню этот городок тут обсуждался, вроде даже есть несколько людей оттуда.

Так вот, по недвижимости в этом городке.

В декабре была продана убитейшая 1к квартира в совкошлаке (там новостроев считай что нет) за 14000$. В хорошем месте (возле рынка и парка, где-то там, я не очень в географии Бердичева разбираюсь). Без отопления (я так понял там не централизованное отопление?), с ремонтом начала 60х годов, после умершей бабушки в прямом смысле этого слова.

До этого была сделка купли-продажи хорошей двухкомнатной квартиры с приличным ремонтом (по Бердичевским меркам, смесителей по 300€ там точно не ставят) за 22000$. Ремонт я так понимаю уровня жлоб-ремонт от Аркады, ну может чуть поприличнее. Правда, с мебелью.

Спрашиваю: а что с новостройками?

Есть новострой из хорошего кирпича, возле парка, продают по 10000грн/метр, но только его построили наполовину - и бросили, стоит уже года 2 или 3 вообще без движений недостроем.
Значит, если продавать по 10000грн/м, то достроить не хватит даже в Бердичеве, ну а в Киеве с/с должна быть намного больше (маркетинг, зарплаты, комуникации, взятки, земля - все дороже).

Откуда деньги в Бердичеве?
Говорит: старые накопления, деньги заробитчан (очень многие разьехались на заработки), ну и есть прослойка бизнесменов (фермеры, рынок, перевозчики). Все.

Кто тут из Бердичева, просьба подтвердить/опровергнуть.

Если это правда, то цена в 25000$/квартиру в Киеве это шара просто, поскольку в Киеве хоть теоретически заработать что-то можно, да и бизнеса побольше, и положительная миграция.

Поэтому ну не могут быть в Киеве цены даже сопоставимыми с Бердичевскими и близко. А сейчас по факту в Киеве даже не в 2 раза дороже, а в полтора.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вот прибило в ФБ:

Чому, не зважаючи на значний ріст доходів населення України в 2017 році, українці масово їдуть в Польщу?
Все просто:
...
1) Мінімальна зарплата:
Україна - 3723 грн
Польща - 2100 злотих (16012.77 грн)
...
2) Середня зарплата в четвертому кварталі 2017 року:
Україна - 7878 грн
Польща - 4516.69 злотих (34440.34 грн)
...
3) А вартість життя в Варшаві лише в 1,58 рази вище, ніж в Києві (закінчуємо інфографіку по вартості життя в майже усіх столицях країн світу).
...
Тому люди будуть їхати в Польщу поки доходи, які отримують вони в Україні, стануть хоча б не менше в 1,6 рази, ніж в Польщі.
Тобто середня зарплата в України повинна вирости до 21525 грн (це розрахунок по діючому курсу гривні і по діючим цінам).
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забыл сказать - аренда в Бердичеве - в большинстве случаев "за комуналь". А цены вполне даже за живые доллары.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Чому, не зважаючи на значний ріст доходів населення України в 2017 році, українці масово їдуть в Польщу?
Все просто:
...
1) Мінімальна зарплата:
Україна - 3723 грн
Польща - 2100 злотих (16012.77 грн)
...
2) Середня зарплата в четвертому кварталі 2017 року:
Україна - 7878 грн
Польща - 4516.69 злотих (34440.34 грн)

Большинство тех, кто едет на заработки в поляндию, зарабатывают там меньше указанной минималки
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:43

  Faceless написав:
  richbitch написав:Чому, не зважаючи на значний ріст доходів населення України в 2017 році, українці масово їдуть в Польщу?
Все просто:
...
1) Мінімальна зарплата:
Україна - 3723 грн
Польща - 2100 злотих (16012.77 грн)
...
2) Середня зарплата в четвертому кварталі 2017 року:
Україна - 7878 грн
Польща - 4516.69 злотих (34440.34 грн)

Большинство тех, кто едет на заработки в поляндию, зарабатывают там меньше указанной минималки


Вы знаете, по отзывам из Бердичева (извините что опять привожу этот пример, но уже целый день слушаю бердичевские реалии) очень много людей получают тоже меньше чем минималка -3700. Их оформляют как-то на полставки, или вообще не оформляют.
Это Бердичев, детка! (С)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:47

  richbitch написав:Вести с полей.
Поэтому ну не могут быть в Киеве цены даже сопоставимыми с Бердичевскими и близко. А сейчас по факту в Киеве даже не в 2 раза дороже, а в полтора.


А у селі Великі Пісюни Лохвицького району минулого тижня було продано хату за 50000 грн. Частину взято грошима а частину -картоплею майбутнього урожаю.
Хата велика, затишна й огороду -від хвіртки й до горизонту.
Я так думаю, оскільки від Великих Пісюнів до Києва недалеко, десь 180 км по прямій то не може будинок в Києві коштувати сильно дорожче.
Думаю максимум рази в два дорожче. Та й картопля в них на печерську щось не росте. Так що в півтора, не більше.
Піду попитаю, може хтось продасть.
es77
 
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