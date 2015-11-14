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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:1к квартира в центрі Києва - 100 000...150 000 доларів, не менше.

вай-вай-вай неужели???
при з/п 250-300долярив???
пан рожэвоокулярнык???
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 бер, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:59

Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:02

  airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.

"Конские ценники"
Надеюсь Вы им рассказали про НЛ ПА1,5куе в уже сданном?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:07

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.

"Конские ценники"
Надеюсь Вы им рассказали про НЛ ПА1,5куе в уже сданном?

Да ну че сравнивать Позняки-де люкс в дупе Киквидзе с модным домом в самом центре. НЛ - это предел мечтаний судей и прокуроров. Чикаго - реально классный дом в хорошем месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:14

  airmax78 написав:А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.

да уж, Киев не для всех)
remark
 
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