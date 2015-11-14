вай-вай-вай неужели???
при з/п 250-300долярив???
пан рожэвоокулярнык???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вай-вай-вай неужели???
при з/п 250-300долярив???
пан рожэвоокулярнык???
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 бер, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:59
Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:02
"Конские ценники"
Надеюсь Вы им рассказали про НЛ ПА1,5куе в уже сданном?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:07
Да ну че сравнивать Позняки-де люкс в дупе Киквидзе с модным домом в самом центре. НЛ - это предел мечтаний судей и прокуроров. Чикаго - реально классный дом в хорошем месте.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:14
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:21
Па 2куе это 2к низкие этажи, правильно?
По чем видовые?
Как думаете, после ввода в эксплуатацию насколько вырастит ценник от сегоднешнего уровня?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:36
кстати, топовая глобальная проблема: багатые багатеют, бедолаги беднеют.
спасибо, все ржем, родина моя, тока в той части чешек нет, как в принципе на Воскресенке в целом.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:39
НЛ для мелюзги, судей и плокулоров местечковых, Шикагоу- для солидных людей из областных органов.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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