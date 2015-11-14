Додано: Суб 17 бер, 2018 21:59

Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.

В двушках: от 2 куе.

Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.

PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.