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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595596>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:1к квартира в центрі Києва - 100 000...150 000 доларів, не менше.

вай-вай-вай неужели???
при з/п 250-300долярив???
пан рожэвоокулярнык???
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 бер, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:59

Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:02

  airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.

"Конские ценники"
Надеюсь Вы им рассказали про НЛ ПА1,5куе в уже сданном?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:07

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. Кофе со сникерсами предложили, но я отказался (дурак). В общем ценники приводят в депрессию: метр в однушке на 8м этаже: 2300.
В двушках: от 2 куе.
Но самые веселые цены будут в квартирках с панорамой и в квартирках с терассами - их еще в продажу не выставляли.
PS Если сделают, как обещают, то дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.

"Конские ценники"
Надеюсь Вы им рассказали про НЛ ПА1,5куе в уже сданном?

Да ну че сравнивать Позняки-де люкс в дупе Киквидзе с модным домом в самом центре. НЛ - это предел мечтаний судей и прокуроров. Чикаго - реально классный дом в хорошем месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:14

  airmax78 написав:А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.

да уж, Киев не для всех)
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:21

  airmax78 написав:Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?

Па 2куе это 2к низкие этажи, правильно?
По чем видовые?
Как думаете, после ввода в эксплуатацию насколько вырастит ценник от сегоднешнего уровня?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:36

  kingkongovets написав:правильно, одни шото делают, а другие тремя поколениями ютятся и клянут

кстати, топовая глобальная проблема: багатые багатеют, бедолаги беднеют.
  kingkongovets написав:как иллюстрация - зарисовка из жизни обитателей теплых ламповых хрущей и чешек на воскресенке https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8959813060

спасибо, все ржем, родина моя, тока в той части чешек нет, как в принципе на Воскресенке в целом.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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  airmax78 написав: НЛ - это предел мечтаний судей и прокуроров. Чикаго - реально классный дом в хорошем месте.

НЛ для мелюзги, судей и плокулоров местечковых, Шикагоу- для солидных людей из областных органов.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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