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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:43

  airmax78 написав:А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.

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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:48

  airmax78 написав:Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?


это очень разная аудитория покупателей. чикага для холостяков работающих в центре, ну или для девушек. для пары без детей это максимум. что будет делать ребенок живя в чикаго? перебегать через Антоновича взад-вперед в качестве развлечения??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:49

  airmax78 написав:А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.

в тетрисе 65к
Жук
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:50

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?


это очень разная аудитория покупателей. чикага для холостяков работающих в центре, ну или для девушек. для пары без детей это максимум. что будет делать ребенок живя в чикаго? перебегать через Антоновича взад-вперед в качестве развлечения??


нет. на метро доедут до зоопарка
Жук
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:чикага для холостяков работающих в центре,


ну вот электрики уже могут позволить себе 1к в шикага
Жук
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:58

немного оффтопа (про насущное - школы)

частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, )
и так:
вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес
форма 1к
если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час
личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)

и это далеко не самая дорогая школа Киева :lol:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:04

  zahar_ написав:Тю. В ветке по аренде, имхо морда, пишет что сдалась 1к 47 м2 в социальном доме славки непопа на Урловской 23-г за 12 тыс. грн.

А 23-г разве социальный?
Вести с полей: в социальном доме по Урловской, 16 сдана 1к 40метров за 8500.
2 кондиционера, кухня 12м, свежие обои и гарнитур со встроенной посудомойкой/холод/морозильник/поверхность/духовка, плазма, гардеробная, новая хорошая стирка, кровать за штуку+.
из минусов- санузел, ламинат, столярка хорошо заметно, что пошел второй десяток.
куплена в таком виде с бебехами, под аренду, за $42.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 17 бер, 2018 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес

Жесть. За 11 лет обучения нужно заплатить стоимость очень хорошей квартиры. Или двух однушек на сдачу. Что ребенку нужней, арифметика, или пожизненный доход с двух однушек?
  antonivs3 написав:Вести с полей: в социальном доме по Урловской, 16 сдана 1к 40метров за 8500. 2 кондиционера, кухня 12м, свежие обои и гарнитур с встроенными посудомойкой/холод/морозильник, плазма, кровать за штуку+. из минусов- санузел, ламинат, столярка, МОПы видно, что пошел второй десяток.
она же продана за 2 недели за $42.

Если бы знать, сколько вложили в ремонт и обстановку...
Судя по всему переклеили обои и поставили кухню. Больше за 2 недели не сделаешь. Пусть 5 тыс, так как явно делали под аренду не по максимальным ценникам.
Получается больше 8% годовых.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 17 бер, 2018 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:12

  Xenon написав:немного оффтопа (про насущное - школы)

частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, )
и так:
вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес
форма 1к
если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час
личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)

и это далеко не самая дорогая школа Киева :lol:


угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год

и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже
в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет.
Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди
Востаннє редагувалось Жук в Суб 17 бер, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:13

Vlad442 нет, продавалась в таком виде, вместе с обоями и кухней.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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