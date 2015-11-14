Персональная розетка входит в эту стоимость?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:43
Персональная розетка входит в эту стоимость?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:48
это очень разная аудитория покупателей. чикага для холостяков работающих в центре, ну или для девушек. для пары без детей это максимум. что будет делать ребенок живя в чикаго? перебегать через Антоновича взад-вперед в качестве развлечения??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:49
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:50
нет. на метро доедут до зоопарка
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:58
немного оффтопа (про насущное - школы)
частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, )
и так:
вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес
форма 1к
если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час
личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)
и это далеко не самая дорогая школа Киева
Додано: Суб 17 бер, 2018 23:04
А 23-г разве социальный?
Вести с полей: в социальном доме по Урловской, 16 сдана 1к 40метров за 8500.
2 кондиционера, кухня 12м, свежие обои и гарнитур со встроенной посудомойкой/холод/морозильник/поверхность/духовка, плазма, гардеробная, новая хорошая стирка, кровать за штуку+.
из минусов- санузел, ламинат, столярка хорошо заметно, что пошел второй десяток.
куплена в таком виде с бебехами, под аренду, за $42.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 17 бер, 2018 23:15, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 17 бер, 2018 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жесть. За 11 лет обучения нужно заплатить стоимость очень хорошей квартиры. Или двух однушек на сдачу. Что ребенку нужней, арифметика, или пожизненный доход с двух однушек?
Если бы знать, сколько вложили в ремонт и обстановку...
Судя по всему переклеили обои и поставили кухню. Больше за 2 недели не сделаешь. Пусть 5 тыс, так как явно делали под аренду не по максимальным ценникам.
Получается больше 8% годовых.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 17 бер, 2018 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 бер, 2018 23:12
угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год
и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже
в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет.
Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди
Востаннє редагувалось Жук в Суб 17 бер, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 бер, 2018 23:13
Vlad442 нет, продавалась в таком виде, вместе с обоями и кухней.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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