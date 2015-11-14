Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, ) и так: вступительный взнос - 10к год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора) питание 3к/месяц экскурсии 250грн/мес форма 1к если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)
и это далеко не самая дорогая школа Киева
как для школы то норм.цена 150 в год.
там садик стоит 11 кгрн в месяц
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Vlad442 написав:Что ребенку нужней, арифметика, или пожизненный доход с двух однушек?
Гражданство нормальной страны (по месту рождения) и знание английского. Пожизненный доход с двух однушек, понадобится местному пенсионеру.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?
Па 2куе это 2к низкие этажи, правильно? По чем видовые? Как думаете, после ввода в эксплуатацию насколько вырастит ценник от сегоднешнего уровня?
Не, 2 куе нормальные этажи: от 8го. Ну, понятное дело, чем выше - тем дороже. КОгда достроят - будет зависеть от того, насколько выполнят свои обещания и от ситуации в стране. Средний ценник в 3 куе - не исключаю. Опять же, основываясь на ценнике такого гуано, как НЛ.
частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, ) и так: вступительный взнос - 10к год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора) питание 3к/месяц экскурсии 250грн/мес форма 1к если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)
и это далеко не самая дорогая школа Киева
угу. столкнулся тоже... Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили. КМДШ: 180 000 год + 20к взнос. Александрийская гимназия: 250 000 год
и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет. Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди
Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.