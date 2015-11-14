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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 594595596597>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:14

  Xenon написав:немного оффтопа (про насущное - школы)

частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, )
и так:
вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес
форма 1к
если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час
личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)

и это далеко не самая дорогая школа Киева :lol:


как для школы то норм.цена 150 в год.

там садик стоит 11 кгрн в месяц :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Что ребенку нужней, арифметика, или пожизненный доход с двух однушек?

я готов продать квартиру и отправить ребенка после школы учиться в за границей
Жук
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:23

  Жук написав:угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год


При этом что бы учится в топовых украинских вузах на топовых специальностях - это все нафиг не нужно, достаточно любой бесплатной школы.

Для учебы за границей тоже не особо надо.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:При этом что бы учится в топовых украинских вузах на топовых специальностях - это все нафиг не нужно, достаточно любой бесплатной школы.

я лично не собираюсь в наших "топовых украинских вузах" учить детей)
Жук
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:32

  Vlad442 написав:Что ребенку нужней, арифметика, или пожизненный доход с двух однушек?

Гражданство нормальной страны (по месту рождения) и знание английского.
Пожизненный доход с двух однушек, понадобится местному пенсионеру.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегмент барабашова в ассортименте
зацените расстояния между домами, кстати

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:42

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Кстати, при цене Чикаги в 2 куе, НЛ реально дороже 1.5хи просто не может стоить. Ну, можно пытаться вымутить за него больше, но нах он нужен на фоне той же Чикаги?

Па 2куе это 2к низкие этажи, правильно?
По чем видовые?
Как думаете, после ввода в эксплуатацию насколько вырастит ценник от сегоднешнего уровня?

Не, 2 куе нормальные этажи: от 8го. Ну, понятное дело, чем выше - тем дороже. КОгда достроят - будет зависеть от того, насколько выполнят свои обещания и от ситуации в стране. Средний ценник в 3 куе - не исключаю. Опять же, основываясь на ценнике такого гуано, как НЛ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:43

  antonivs3 написав:Vlad442 нет, продавалась в таком виде, вместе с обоями и кухней.

Тогда рентабельность более 9% годовых. Куда катится мир?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:46

  Жук написав:
  Xenon написав:немного оффтопа (про насущное - школы)

частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, )
и так:
вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес
форма 1к
если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час
личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)

и это далеко не самая дорогая школа Киева :lol:


угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год

и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже
в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет.
Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди

Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 23:59

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А, забыл сказать что меня больше всего убило. Цена паркоместа.
Присядьте.
47 куе.

Персональная розетка входит в эту стоимость? 8)

Розетки в ближайшие 5-7 лет уже не актуальны. Главное чтобы вентиляция хорошая была - дизельный выхлоп вытягивать.
PS Блин, но все 3 лифта опускающиеся в паркинг... Это жир.
PPS Обещают установить какую-то систему управления домом и паркингом, при которой ты можешь встать на чужое свободное место, и тебе за это начислится плата за пользование, а перечислена она будет хозяину места. Звучит фантастично (хотя что-то подобное они продвигают и в Рыбальском), но говорят, что уже тестируют онлайн приложение управления домом, в котором все это будет реализовано.
airmax78
 
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