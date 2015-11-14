странно. готовый бизнес под ногами!
СОгласно теории проффффесора франта стоимость строительства 200долл (с демлей и коммуникациями и документами). Построить школу на 4000 метров = 800 000 долл.
Нанять голодных учителей и предложить зп на 50% выше максмально пересичного - согласно теории проффффесора франта 250+50% = 375 долл. Сколько там учителей надо? штук 10-15?
И поставить цену за обучение например в 400 долл. 2 класса, 12 лет, по 20 учеников = 480 учеников.
480 * 400долл* 10мес = 2 млн долл дохода в год!!!!!!
ну шо Франт, проффесор, реализуешь?