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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 594595596597

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.


странно. готовый бизнес под ногами!
СОгласно теории проффффесора франта стоимость строительства 200долл (с демлей и коммуникациями и документами). Построить школу на 4000 метров = 800 000 долл.
Нанять голодных учителей и предложить зп на 50% выше максмально пересичного - согласно теории проффффесора франта 250+50% = 375 долл. Сколько там учителей надо? штук 10-15?
И поставить цену за обучение например в 400 долл. 2 класса, 12 лет, по 20 учеников = 480 учеников.
480 * 400долл* 10мес = 2 млн долл дохода в год!!!!!!
ну шо Франт, проффесор, реализуешь?
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:10

  kingkongovets написав:сегмент барабашова в ассортименте
зацените расстояния между домами, кстати

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3 дома - 3 эпохи.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:42

  Vlad442 написав:
  antonivs3 написав:Vlad442 нет, продавалась в таком виде, вместе с обоями и кухней.

Тогда рентабельность более 9% годовых. Куда катится мир?

Будут растраты на ремонты.
И сейчас аредодатели практически не платят налогов.
Но так будет не всегда.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:55

  Vlad442 написав:
  antonivs3 написав:Vlad442 нет, продавалась с обоями и кухней.

Тогда рентабельность более 9% годовых. Куда катится мир?

на самом деле меньше (еще до двушки расходов по оформлению и докупить мелочевку) но тоже супер. пока- как правильно заметил Захар, мгновенный выхлоп 8.5%
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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