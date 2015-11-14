Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.
странно. готовый бизнес под ногами! СОгласно теории проффффесора франта стоимость строительства 200долл (с демлей и коммуникациями и документами). Построить школу на 4000 метров = 800 000 долл. Нанять голодных учителей и предложить зп на 50% выше максмально пересичного - согласно теории проффффесора франта 250+50% = 375 долл. Сколько там учителей надо? штук 10-15? И поставить цену за обучение например в 400 долл. 2 класса, 12 лет, по 20 учеников = 480 учеников. 480 * 400долл* 10мес = 2 млн долл дохода в год!!!!!! ну шо Франт, проффесор, реализуешь?
antonivs3 написав:Vlad442 нет, продавалась в таком виде, вместе с обоями и кухней.
Тогда рентабельность более 9% годовых. Куда катится мир?
Будут растраты на ремонты. И сейчас аредодатели практически не платят налогов. Но так будет не всегда.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.