Додано: Нед 18 бер, 2018 08:29

барабашов написав: kingkongovets написав: сегмент барабашова в ассортименте

зацените расстояния между домами, кстати



За цену панели вопросов нет.

Джек, так понимаю, тёмно-серый дом. За ним как раз ЛУ? И почём реально там метр окнами не на эту створку прицела? А в красно-кирпичном есть ли квартиры с видом не в стену джека и шлака(с какого этажа) и сколько там примерно метр? Я ж не могу прям щас с утра поехать и оглядеть там перспективы и придомовую, а вы вроде в курсе. За цену панели вопросов нет.Джек, так понимаю, тёмно-серый дом. За ним как раз ЛУ? И почём реально там метр окнами не на эту створку прицела? А в красно-кирпичном есть ли квартиры с видом не в стену джека и шлака(с какого этажа) и сколько там примерно метр? Я ж не могу прям щас с утра поехать и оглядеть там перспективы и придомовую, а вы вроде в курсе.



дружище, по ценам и наличию видовых квартир увы не помогу - не интересовался, серый дом и правда джек, а краснокирпичный - леси украинки 7, можешь пробить по олх шо там с предложениями, кстати там рядом есть еще похожие дома 7а и7б - удачи в поисках) дружище, по ценам и наличию видовых квартир увы не помогу - не интересовался, серый дом и правда джек, а краснокирпичный - леси украинки 7, можешь пробить по олх шо там с предложениями, кстати там рядом есть еще похожие дома 7а и7б - удачи в поисках)

